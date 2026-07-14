「長河人力」專業領航　榮獲2026桃園市優良私立就業服務機構表揚

▲「長河人力」榮獲2026桃園市優良私立就業服務機構表揚。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長王明鉅出席「2026桃園之星-外國人才藝競賽總決賽暨優良私立就業服務機構及外國人表揚」活動指出，桃園的移工人數逾13萬人，居全國之冠；桃園的工業產值已接近5兆元，這其中有許多外國朋友（移工）對產業的貢獻。尤其是，優良私立就業服務機構是台灣勞動力市場的關鍵橋樑，對產業發展及家庭安定，相當重要。

榮獲2026桃園市優良私立就業服務機構表揚的「長河人力資源有限公司」董事長楊明仁13日表示，長河人力跳脫傳統仲介僅作為「引進橋樑」的單一角色，而是以「國際人力培訓中心」為起點，直接在東南亞當地進行客製化的技能與語言培訓，確保移工在抵台前便具備雇主所需要的能力。

▲「長河人力」董事長楊明仁（右5）表示，榮獲優良私立就業服務機構，是對合法、優質人力仲介業者的正面表率與實質鼓勵。（圖／記者楊淑媛攝）

多年來，長河人力深耕台灣，協助製造業廠工、營造業、農林漁牧業，以及家庭看護與幫傭引進的全方位專業人力集團。

楊明仁說，長河人力始終秉持「以人為本、誠信專業、利他共贏」的經營理念。在雇主端，長河提供一條龍的客製化人力規劃與法令諮詢，降低企業溝通成本；在移工端，長河更編制了專業的雙語管理師團隊，主動提供生活輔導、心理諮商與優質的宿舍管理。長河深信，唯有將外籍同仁視為重要夥伴，才能為雇主創造最穩定、高效的生產力。

▲「長河人力」榮獲2026桃園市優良私立就業服務機構殊榮。(圖／楊明仁提供)

長河人力不僅在勞動部私立就業服務機構評鑑中表現優異，其所引進並悉心輔導的外籍同仁，更榮獲桃園市114 年度「優良外國人」的殊榮。獲得桃園市優良外國人及優良私立服務機構的雙重的肯定，充分展現長河的務實服務精神。

桃園市是全台灣移工人口最多、產業聚落最密集的城市。市府舉辦「優良私立就業服務機構評選」，競爭激烈。楊明仁認為，這項活動不僅是對合法、優質仲介業者的正面表率與實質鼓勵，更引領整體勞務仲介產業朝向專業化、透明化與制度化發展。

對於市府的肯定，長河人力未來將持續扮演勞資雙方最堅實的後盾，與桃園市政府及在地企業並肩同行，共同打造一個和諧、互信且共榮的多元勞動友善城市。