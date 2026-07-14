颱風「巴威」狂襲浙江　整棟樓唯一貼「米」字膠帶的窗戶卻破了

▲貼了米字膠帶的窗戶碎了。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

颱風「巴威」過境後，浙江一處社區出現令人意外的畫面。一棟住宅大樓中，唯一在窗戶貼上多層黃色膠帶、以「米」字形加固的住戶，玻璃反而碎裂；同棟其他未貼膠帶的窗戶卻安然無恙，讓不少網友直呼「防颱反而防出問題」。

據《大河報》報導，影片顯示，該名住戶為了抵禦颱風，在窗戶上貼了多層黃色膠帶，形成常見的「米」字形加固方式。不過颱風過後，該戶玻璃整片破裂，窗框上的膠帶仍牢牢黏著，其他住戶沒有特別防護的窗戶則未見明顯損壞。

事件曝光後，有網友提醒，現代住宅普遍使用雙層中空強化玻璃，未必適合用膠帶加固。這類玻璃主要依靠均勻的內部應力承受風壓，若只在室內側玻璃貼上膠帶，可能形成局部受力點，反而破壞原有的應力平衡，在強風吹襲下增加碎裂風險。

此外，膠帶僅黏在內層玻璃，無法直接分擔外層玻璃承受的風壓，因此實際防護效果有限。強化玻璃一旦破裂，膠帶還可能把碎片黏成較大的塊狀物，相較零散小碎片，反而可能帶來更高的撞擊與割傷風險。

專家建議，若是推拉窗，可將舊衣物或毛巾捲成長條，塞進窗戶軌道，減少窗扇晃動並防止雨水倒灌；若玻璃已出現裂痕，應立即關閉並鎖緊窗扇，人員遠離窗邊，必要時以重物固定窗扇底部，切勿在強風暴雨中貿然撕除或重新黏貼膠帶。