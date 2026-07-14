　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

颱風「巴威」狂襲浙江　整棟樓唯一貼「米」字膠帶的窗戶卻破了

▲貼了米字膠帶的窗戶碎了。（圖／翻攝自微博，下同）

▲貼了米字膠帶的窗戶碎了。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

颱風「巴威」過境後，浙江一處社區出現令人意外的畫面。一棟住宅大樓中，唯一在窗戶貼上多層黃色膠帶、以「米」字形加固的住戶，玻璃反而碎裂；同棟其他未貼膠帶的窗戶卻安然無恙，讓不少網友直呼「防颱反而防出問題」。

據《大河報》報導，影片顯示，該名住戶為了抵禦颱風，在窗戶上貼了多層黃色膠帶，形成常見的「米」字形加固方式。不過颱風過後，該戶玻璃整片破裂，窗框上的膠帶仍牢牢黏著，其他住戶沒有特別防護的窗戶則未見明顯損壞。

▲▼窗戶全碎的住戶。（圖／翻攝自微博）

事件曝光後，有網友提醒，現代住宅普遍使用雙層中空強化玻璃，未必適合用膠帶加固。這類玻璃主要依靠均勻的內部應力承受風壓，若只在室內側玻璃貼上膠帶，可能形成局部受力點，反而破壞原有的應力平衡，在強風吹襲下增加碎裂風險。

此外，膠帶僅黏在內層玻璃，無法直接分擔外層玻璃承受的風壓，因此實際防護效果有限。強化玻璃一旦破裂，膠帶還可能把碎片黏成較大的塊狀物，相較零散小碎片，反而可能帶來更高的撞擊與割傷風險。

▲▼窗戶全碎的住戶。（圖／翻攝自微博）

專家建議，若是推拉窗，可將舊衣物或毛巾捲成長條，塞進窗戶軌道，減少窗扇晃動並防止雨水倒灌；若玻璃已出現裂痕，應立即關閉並鎖緊窗扇，人員遠離窗邊，必要時以重物固定窗扇底部，切勿在強風暴雨中貿然撕除或重新黏貼膠帶。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
10倍價搶購台灣貨！沙國砸15億元大買
安樂死、廢非核政策公投逕付二讀　六項公投主文一次看
LINE群組明明靜音！「@All照樣狂跳」內行曝1招秒安靜
快訊／29歲台女日本被逮　長相、姓名公開
以為自己拍的就上傳！錦雯挨告求償25萬　「腦中只有一個念頭」
7-11「退費今開始入帳」　誰能領、怎麼領一次看
中國「天才少女」造假　碩士學位被撤銷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國制定擴大消費規劃　目標2030年零售總額285兆元

大陸上半年外貿成長逾兩成　對美進出口反下滑

颱風「巴威」狂襲浙江　整棟樓唯一貼「米」字膠帶的窗戶卻破了

陸「天才少女」蔣方舟論文造假　碩士學位被撤銷

遼寧暴雨持續　瀋陽連2天停課、停工

前新疆黨委書記馬興瑞被「雙開」　18大後不收斂！搞家族腐敗權色交易

「航天少帥」馬興瑞遭雙開！　官方揭他搞權色、錢色交易

中朝高層頻繁互動！習近平上月訪北韓　王滬寧明天又要去

陸學者示警：中國廣義失業率10.2％　不利於社會穩定

廁所變壁虎豪宅？女遊客如廁驚見「滿屋頂都是」嚇壞

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

中國制定擴大消費規劃　目標2030年零售總額285兆元

大陸上半年外貿成長逾兩成　對美進出口反下滑

颱風「巴威」狂襲浙江　整棟樓唯一貼「米」字膠帶的窗戶卻破了

陸「天才少女」蔣方舟論文造假　碩士學位被撤銷

遼寧暴雨持續　瀋陽連2天停課、停工

前新疆黨委書記馬興瑞被「雙開」　18大後不收斂！搞家族腐敗權色交易

「航天少帥」馬興瑞遭雙開！　官方揭他搞權色、錢色交易

中朝高層頻繁互動！習近平上月訪北韓　王滬寧明天又要去

陸學者示警：中國廣義失業率10.2％　不利於社會穩定

廁所變壁虎豪宅？女遊客如廁驚見「滿屋頂都是」嚇壞

美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

Steam賺翻了！上半年總營收達111億美元創歷史　成長14.5%

北市機車追撞等紅燈賓士休旅　騎士送醫...酒測值1.02慘了

中國制定擴大消費規劃　目標2030年零售總額285兆元

冬病夏治正當時！基隆長庚推三伏貼　助改善過敏、氣喘體質

房貸月還款38K　雙薪夫妻繳4年壓力大「可以延長30年嗎？」

「跟著公車前進」挨罰未禮讓行人　駕駛喊冤被打臉

無人機起飛！沙國砸10倍價搶購台灣貨　彭博爆每架賣破46萬

她一起身腎臟「大怒神式下墜8cm」！醫揭病因：太瘦當心

不爽被分手毒男暴走！掐前女友嗆殺　開車撞進超商...還放火燒3屋

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

大陸熱門新聞

陸小六生虐死4隻浪浪！殘忍手法震驚全中國

業務慫恿泡水詐保！　車主「理賠後買新車」下場慘了

女遊客如廁驚見「天花板都是壁虎」嚇壞

陸「天才少女」論文造假　撤銷碩士學位

「媽媽我好痛」！16歲運動員奪冠太嗨遭捅死

颱風後整棟樓唯一貼「米」字膠帶的窗破了

兩岸中秋包機有譜！許舒博：西安、昆明航線送審民航局

瀋陽暴雨淹水　停車場變游泳池

彭慶恩：盼台商台胞在黔找到「財富密碼」

遼寧暴雨　瀋陽連2天停課、停工

前新疆黨委書記馬興瑞被「雙開」　遭指搞家族腐敗權色交易

「航天少帥」馬興瑞遭雙開！　官方揭他搞權色、錢色交易

中國出口管制反守為攻　稀土成地緣政治工具

陸學者示警：中國廣義失業率10.2％　不利於社會穩定

更多熱門

相關新聞

遼寧暴雨　瀋陽連2天停課、停工

遼寧暴雨　瀋陽連2天停課、停工

颱風「巴威」14日持續為東北帶來暴雨，嚴重積水的遼寧市已連續兩天停課、停工、停業，採取居家辦公。

台中以北午後防雷雨　高溫飆36度

台中以北午後防雷雨　高溫飆36度

颱風天開特斯拉偷荷蘭將軍！　台南姊妹喊「有荷蘭血統」

颱風天開特斯拉偷荷蘭將軍！　台南姊妹喊「有荷蘭血統」

南部狂吹強風　天氣粉專揭原因：又有熱帶擾動

南部狂吹強風　天氣粉專揭原因：又有熱帶擾動

快訊／海神颱風掛了！　只活1天

快訊／海神颱風掛了！　只活1天

關鍵字：

颱風防颱膠帶玻璃窗戶巴威

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

哈蘭德帶「神秘小浣熊」回國

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面