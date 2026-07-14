幫公司代墊！他崩潰「上班越上越窮」　網吵翻：賺到免費機票　

▲原PO幫公司代墊款項，但遲遲沒撥款下來，讓他哀喊「上班越上越窮」。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

上班先花自己的錢！一名網友抱怨，公司經常要求員工代墊款項，讓她直呼「上班越上越窮！」貼文引發共鳴，有苦主透露，曾代墊6萬多元出差機加酒費，還得苦等一個月才拿回款項。不過，也有網友認為，只要能準時核銷，還能信用卡或飛行累積點數，甚至兌換免費機票。

一名網友在Threads表示，公司非常愛叫員工代墊款項，而且撥款速度超級慢，令他不禁好奇「這樣到底有沒有違法啊？」原PO更無奈表示，每天上班反而越來越窮。

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請款流程慢半拍！員工慘當「墊款工具人」



文章曝光後，一票苦主曝心聲，「代墊就算了，還給你卡東卡西，質疑用途」、「有遇過同事出差機加酒6萬多，叫你先代墊，甚至要催款一個月後才匯款給你的公司」、「還有規定請款時間1到20號，下個月25號才能撥款」、「公部門和學校也都是承辦人自己要代墊」、「我們沒有代墊，但請款超久才下來，所以最後變成我常常在代墊，我同事還開玩笑說，沒點錢當不成店長」。

也有人樂在其中！代墊累積點數「能換免費機票」



不過，另一派網友認為，只要公司會準時付款，代墊反而有額外好處，「我蠻喜歡代墊欸，因為很常搭高鐵、搭計程車，賺很多信用卡點數，也可以累積高鐵會員，換好多折扣」、「我還蠻喜歡代墊的耶，交際費隨便墊一年，就能墊出幾張機票」。