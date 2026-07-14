　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

幫公司代墊！他崩潰「上班越上越窮」　網吵翻：賺到免費機票　

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO幫公司代墊款項，但遲遲沒撥款下來，讓他哀喊「上班越上越窮」。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者劉維榛／綜合報導

上班先花自己的錢！一名網友抱怨，公司經常要求員工代墊款項，讓她直呼「上班越上越窮！」貼文引發共鳴，有苦主透露，曾代墊6萬多元出差機加酒費，還得苦等一個月才拿回款項。不過，也有網友認為，只要能準時核銷，還能信用卡或飛行累積點數，甚至兌換免費機票。

一名網友在Threads表示，公司非常愛叫員工代墊款項，而且撥款速度超級慢，令他不禁好奇「這樣到底有沒有違法啊？」原PO更無奈表示，每天上班反而越來越窮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

請款流程慢半拍！員工慘當「墊款工具人」

文章曝光後，一票苦主曝心聲，「代墊就算了，還給你卡東卡西，質疑用途」、「有遇過同事出差機加酒6萬多，叫你先代墊，甚至要催款一個月後才匯款給你的公司」、「還有規定請款時間1到20號，下個月25號才能撥款」、「公部門和學校也都是承辦人自己要代墊」、「我們沒有代墊，但請款超久才下來，所以最後變成我常常在代墊，我同事還開玩笑說，沒點錢當不成店長」。

也有人樂在其中！代墊累積點數「能換免費機票」

不過，另一派網友認為，只要公司會準時付款，代墊反而有額外好處，「我蠻喜歡代墊欸，因為很常搭高鐵、搭計程車，賺很多信用卡點數，也可以累積高鐵會員，換好多折扣」、「我還蠻喜歡代墊的耶，交際費隨便墊一年，就能墊出幾張機票」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
嚴藝文遭控偏心朱軒洋　蘇慧倫經紀人抗議：不尊重
快訊／台股大怒神！狂殺千點　00403A快破發
女警遭4度性侵！「警界明日之星」二審仍判7年
快訊／台股跌逾800點！4檔起飛漲停
梅西衝冠路添陰影！44歲主裁判唯一吹阿根廷賽事：竟見證淘汰
美食沒了！台東人氣名店陷火海　生財工具全燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

還好有查！她開APP「7-11可退356元」　一票苦主崩潰：我退1112元

直播轟致癌油邊掏耳　館長下秒「抿棉花棒」全看傻：不是AI？

南部狂吹強風　天氣粉專揭原因：又有熱帶擾動

幫公司代墊！他崩潰「上班越上越窮」　網吵翻：賺到免費機票　

快訊／海神颱風掛了！　只活了1天

別鐵齒！　4生肖下半年健康警訊

最美前檢座「跨性別」被父母痛罵　40歲從全家光榮淪失敗孩子

很熱！　「燒烤周」來了

「致癌毒油」最大上游　竟是落跑大亨愛將

中研院找出「少子化」關鍵！　每月津貼1萬也不想生

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

還好有查！她開APP「7-11可退356元」　一票苦主崩潰：我退1112元

直播轟致癌油邊掏耳　館長下秒「抿棉花棒」全看傻：不是AI？

南部狂吹強風　天氣粉專揭原因：又有熱帶擾動

幫公司代墊！他崩潰「上班越上越窮」　網吵翻：賺到免費機票　

快訊／海神颱風掛了！　只活了1天

別鐵齒！　4生肖下半年健康警訊

最美前檢座「跨性別」被父母痛罵　40歲從全家光榮淪失敗孩子

很熱！　「燒烤周」來了

「致癌毒油」最大上游　竟是落跑大亨愛將

中研院找出「少子化」關鍵！　每月津貼1萬也不想生

川普要收荷莫茲海峽20%過路費　巴西總統痛批：美國變海盜了！

史金斯反對大聯盟設薪資上限：不是解決問題的萬靈丹

新竹騎車露營遭泥水沖倒！21歲女大生頭卡護欄亡　校方回應了

iOS 27公測版登場！Siri AI、照片AI編輯等全新功能一次看

第56屆全國技能競賽7/29登場　南分署首位女銲將日拚奪牌

湖人進入「後詹皇時代」！　里夫斯深情告白：我還不習慣

轟警趁颱風搶業績！高雄女移車避淹水挨罰怒PO文　反遭網友圍剿

控網紅涉霸凌遭提告　詹江村：我瞎編就退出政壇並賠償1千萬

傳蘋果推「1.5TB 記憶體」Mac 電腦！超狂容量比硬碟還大

村上宗隆全壘打大賽9轟無緣晉級　仍抱回440萬獎金笑喊真開心

劉冠廷得獎⋯兒子只在乎她　孫可芳感動：就知道你會得

生活熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

周星馳欽點　YouTuber女神跨界「功夫女足」編劇

最美前檢座「跨性別」　從全家光榮淪失敗孩子

邰智源竟變台積電工程師！假識別證瘋傳

快訊／海神颱風掛了！　只活了1天

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

「致癌毒油」最大上游　竟是落跑大亨愛將

即／大雷雨還沒完！8縣市續發豪雨特報

啦啦隊女神美照好辣　粉絲卻認不出：這人是誰？

女師控「機票超賣」拿到退票！航空公司打臉

更多熱門

相關新聞

兒進大企業1年就辭職　真心話讓父心碎

兒進大企業1年就辭職　真心話讓父心碎

日本一名57歲的父親佐川（化名）因為不想讓兒子吃自己吃過的苦，省吃儉用讓兒子完成大學學業、順利進入大企業工作，但兒子工作1年後突然宣布辭職，理由是「想過自己的人生」，讓他感到很傷心。

感謝颱風假！一票人「補眠30小時」：證明週休三日有用

感謝颱風假！一票人「補眠30小時」：證明週休三日有用

職場合理調整不是降標準！台南市最高補助10萬元助身障者就業

職場合理調整不是降標準！台南市最高補助10萬元助身障者就業

巴威還沒到！有老闆搶先宣布「週五WFH」

巴威還沒到！有老闆搶先宣布「週五WFH」

好朋友「進同間公司」會怎樣？她曝實際狀況

好朋友「進同間公司」會怎樣？她曝實際狀況

關鍵字：

代墊公司上班族信用卡請款出差職場

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

女大生頭卡護欄亡　目擊者還原現場

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

即／台中已婚所長出軌　小女警提分手被糾纏

副教授「性感女弟子」意外爆紅！　IG曝光大歪樓

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面