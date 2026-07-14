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廁所變壁虎豪宅？女遊客如廁驚見「滿屋頂都是」嚇壞

海南三亞亞龍灣熱帶天堂森林公園一間公廁屋頂聚集大量壁虎，讓女遊客抬頭瞬間看傻。（圖／翻攝自晨視頻）

▲公廁屋頂聚集大量壁虎，讓女遊客抬頭瞬間看傻。（圖／翻攝自晨視頻）

圖文／CTWANT

大陸海南三亞一處森林景區近日出現令人頭皮發麻又哭笑不得的一幕。一名女遊客到景區公廁如廁時，意外發現天花板及屋梁上密密麻麻聚集大批壁虎，彷彿整間廁所都成了壁虎的地盤，讓她忍不住笑稱自己是「誤闖壁虎大家族」，影片曝光後迅速在網路引發熱議。

綜合《瀟湘晨報》等陸媒報導，事件發生於海南三亞亞龍灣熱帶天堂森林公園。一名女遊客進入公廁後，原本只注意到牆上有幾隻壁虎，因此打算趕快如廁離開，沒想到抬頭一看，赫然發現屋頂及屋梁上竟聚集大量壁虎，數量相當驚人。

她隨即拍下畫面並分享到社群平台，笑稱自己「跑來壁虎大家族借廁所，不好意思，誤闖你們家了」，影片曝光後立刻吸引大批網友朝聖，不少人直呼畫面既震撼又有些毛骨悚然，也有人笑說，真正的主人其實是壁虎，人類才是借用廁所的訪客。

影片拍攝者受訪時表示，一開始看到幾隻壁虎時還不以為意，直到抬頭發現整片屋梁幾乎都是壁虎，當場嚇了一跳，「出去時連開門都只敢輕輕地開，就怕驚動牠們。」

對此，亞龍灣熱帶天堂森林公園工作人員表示，景區屬於熱帶森林生態環境，植被相當茂密，昆蟲、壁虎等野生小動物本來就十分常見，因此遊客在園區內看到大量壁虎屬正常現象，通常不會主動驅趕或過度干預，只要不刻意驚擾，壁虎也不會主動攻擊遊客或造成影響。

景區也提醒，若遊客在園區內不慎遭毒蟲或毒蛇咬傷，應第一時間拍下造成傷害的生物照片，並立即前往園區醫務室接受專業處置，以利醫護人員判斷種類並提供適當治療。

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