分科測驗第2天考「史、地、數乙、公民」　手機鈴響扣4級分

▲大學分科測驗今天進入第二天（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（14日）進入第2天，考歷史、地理、數乙、公民與社會。大考中心指出，昨天違規最大宗仍是考生未攜帶有效證件，提醒考生今記得攜帶，考前記得將手機完全關機，以免鈴響被扣4級分，包括收國家警報時發出聲響也一樣。另今年也首度規定試務人員必要時可對考生進行金屬探測，請考生配合。

分科測驗今年共3萬9213人報名，在全國28個考區、39個分區、1181個試場舉行。第一天考歷史、地理、數學乙、公民與社會等4科，歷史科共1萬9466人報名，地理科1萬6760人，選考數學乙共有1萬6720人，公民科則有2萬551人報考。

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根據大考中心統計，昨天考生違規共46件，主要以未攜帶有效證件正本29件最多，占比達63%，其次是10件為考試鈴響畢繼續作答，其他還有考試中飲水、行動電話未完全關機、隨身攜帶手機等。

大考中心提醒考生，出門記得攜帶有效證件。另若被發現隨身攜帶手機或放在抽屜，就算關機也要扣三級分，未完全關機則不論放置的位置都扣四級分。

另因台大今年在申請入學二階甄審階段時，有考生在二階共同筆試時使用AI眼鏡作弊被發現，為防止類似事件重演，大考中心首度規定試務人員必要時，可對考生進行電子及金屬探測相關措施，昨天也發現第一個使用AI眼鏡遭試務人員發現的個案，大考中心提醒考生切勿以身試法，最重可取消考試資格。