　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

聚焦AI液冷關鍵技術　中央大學校長蕭述三訪美超微

▲中大校長蕭述三訪美　聚焦AI液冷關鍵技術

▲訊凱科技（Cooler Master）由北美總經理陳永豪（右）親自接待，陳永豪為中央大學機械系傑出校友，亦是蕭述三校長（左）昔日指導的得意門生。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接全球人工智慧（AI）浪潮，數據中心散熱技術已成為支撐AI算力提升的關鍵核心。中央大學校長蕭述三7月率團訪美，拜訪矽谷多家科技巨頭與頂尖企業，聚焦AI數據中心液冷散熱、綠色運算及高階人才培育等議題，積極拓展國際產學合作，布局下一世代AI關鍵技術。

訪美行程首站前往全球散熱領導品牌訊凱科技（Cooler Master），由北美總經理陳永豪親自接待。陳永豪為中央大學機械系傑出校友，亦是蕭校長昔日指導的得意門生，師生於矽谷重聚，不僅展現中大校友在國際科技產業的影響力，也象徵中大人才培育在全球開花結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中大校長蕭述三訪美　聚焦AI液冷關鍵技術

▲中央大學蕭述三校長率團訪美，與美超微電腦（Supermicro）總裁梁見厚會談，積極拓展國際產學合作。（圖／中央大學提供）

雙方會談聚焦於Cooler Master最新發展的AI數據中心液冷散熱解決方案。蕭述三表示，隨著 AI 算力急遽飆升，高密度運算帶來的巨大熱能已成為數據中心發展的最大瓶頸，散熱技術的突破刻不容緩。陳永豪則分享液冷技術在北美市場的最新應用與趨勢，雙方就未來共同投入綠色運算、次世代散熱技術研發及跨國人才實習計畫達成高度共識，將攜手為母校研發能量注入新動力。

接著，訪問團前往全球AI伺服器與數據中心解決方案龍頭企業美超微電腦（Supermicro），與總裁梁見厚進行深度交流。近年來Supermicro積極布局AI伺服器及液冷數據中心，在高效能運算與節能減碳技術居於全球領先地位，成為AI基礎建設的重要推手。

Supermicro 在台灣的重要生產與研發基地座落於中央大學所在的桃園市，兩者具備極佳的地理優勢與地緣關係。AI時代的科技競爭核心在於「創新技術」與「頂尖人才」，雙方將基於此地緣優勢，積極規劃未來在先進液冷散熱技術、AI伺服器架構等領域的產學聯合研發，並針對桃園八德園區等跨基地的人才在地培育進行合作，共同打造亞太地區頂尖的 AI科技人才搖籃。

此次訪美行程由蕭校長親自率隊，隨行主管包括主任秘書李宇翔、國際長張中白及校友服務中心主任洪暉鈞等人，另攜手北美校友會總會長許倡瑋、北加州校友會副會長張仕忱等校友，共同拜訪矽谷科技企業，透過實地交流掌握AI產業最新發展趨勢，深化中央大學與國際企業的合作鏈結。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
徐克前妻施南生過世享壽75歲　證實「細菌感染」引發多重器官衰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聚焦AI液冷關鍵技術　中央大學校長蕭述三訪美超微

Threads瘋傳「台積電不用買了」！邰智源遭P圖成工程師...真相曝光

快訊／大雷雨狂轟還沒完！　8縣市今晚續發豪雨特報

中聯問題油增至5批！667家業者中鏢　路易莎、達美樂、晶華全入列

快訊／大學分科測驗「生物」參考解答公布

分科測驗生物「黃金米、抗生素」入題　高中師：難易適中

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相！徵信社也點頭

想體驗商務艙「短程航班有感嗎？」　過來人曝經驗：不只躺著舒服

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因　網實測：真的能限制

收死亡威脅！八炯喊對岸砸250萬「買他手腳」：能帶武器出門嗎？

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

聚焦AI液冷關鍵技術　中央大學校長蕭述三訪美超微

Threads瘋傳「台積電不用買了」！邰智源遭P圖成工程師...真相曝光

快訊／大雷雨狂轟還沒完！　8縣市今晚續發豪雨特報

中聯問題油增至5批！667家業者中鏢　路易莎、達美樂、晶華全入列

快訊／大學分科測驗「生物」參考解答公布

分科測驗生物「黃金米、抗生素」入題　高中師：難易適中

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相！徵信社也點頭

想體驗商務艙「短程航班有感嗎？」　過來人曝經驗：不只躺著舒服

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因　網實測：真的能限制

收死亡威脅！八炯喊對岸砸250萬「買他手腳」：能帶武器出門嗎？

《GTA 6》PC何時推出？前製作人曝「資源有限」：延後是商業策略

佀廣洋棄國民黨提名止血！羅友志曝選情變化：綠營投票率會成長

佀廣洋宣布放棄提名　國民黨桃園市黨部回應：暫不補提名

總是存不到錢！美研究揭財富安全不是薪水高低　小額儲蓄立大功

小資族每月1000元值得投資嗎？專家揭長期複利　20年差距超有感

【溫馨可愛的互動】萌弟舉高小手奶音說掰掰！垃圾車司機也暖心回應❤️‍

生活熱門新聞

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

邰智源竟變台積電工程師！假識別證瘋傳

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

即／大雷雨還沒完！8縣市續發豪雨特報

中聯問題油增至5批！667家業者受波及

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

茄汁鯖魚罐頭「紅、黃2款」差在哪？業者解答

清玉才爆紅「為何火速退燒？」　網曝2原因

二伯爆抄襲！律師揭「日方1動作」用意：收傳票吧

疑不只抄襲SOU・SOU！老粉怒：挺不下去

民調逾9成支持「重懲毒駕」　偷渡加熱菸修法惹議

女師控「機票超賣」拿到退票！航空公司打臉

更多熱門

相關新聞

「王爺公」上太空　中央大學7/7日發射升空

「王爺公」上太空　中央大學7/7日發射升空

屏東東港迎王平安祭典是臺灣重要民俗祭典，每三年一度的「科年」象徵著代天巡狩大千歲奉旨下凡掃除瘟疫、守護平安。中央大學6日表示，2027是屏東迎王正科年，由該校領軍的教育部「數位人文跨域人才智慧領航計畫」，擬將「王爺公」送上太空，象徵王爺公的威儀不僅橫跨海洋，更巡弋於浩瀚星河之中。

中央大學發現植物耐熱機制　有助農業生產應對全球暖化

中央大學發現植物耐熱機制　有助農業生產應對全球暖化

中央大學EMBA校友會辦民歌演唱會　名稱請AI想

中央大學EMBA校友會辦民歌演唱會　名稱請AI想

中央大學校慶民歌盛會登場　凝聚校友情誼

中央大學校慶民歌盛會登場　凝聚校友情誼

中央大學太空及遙測研究中心　第三接收天線啟用

中央大學太空及遙測研究中心　第三接收天線啟用

關鍵字：

中央大學校長蕭述三AI液冷關鍵技術

讀者迴響

熱門新聞

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

女大生露營騎車返家　3友目睹跌水溝亡

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

徐克前妻施南生「細菌感染」過世享壽75歲

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

即／台中已婚所長出軌　小女警提分手被糾纏

挪威前鋒遭網暴　女友小孩被波及

即／川普：恢復伊朗封鎖！荷莫茲海峽收20%過路費

邰智源竟變台積電工程師！假識別證瘋傳

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

身體出現三個警訊　真的該休息了

地瓜葉甩脂肪肝！他吃3個月肝指數降67%　醫曝最佳煮法

即／大雷雨還沒完！8縣市續發豪雨特報

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面