聚焦AI液冷關鍵技術　中央大學校長蕭述三訪美超微

▲訊凱科技（Cooler Master）由北美總經理陳永豪（右）親自接待，陳永豪為中央大學機械系傑出校友，亦是蕭述三校長（左）昔日指導的得意門生。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接全球人工智慧（AI）浪潮，數據中心散熱技術已成為支撐AI算力提升的關鍵核心。中央大學校長蕭述三7月率團訪美，拜訪矽谷多家科技巨頭與頂尖企業，聚焦AI數據中心液冷散熱、綠色運算及高階人才培育等議題，積極拓展國際產學合作，布局下一世代AI關鍵技術。

訪美行程首站前往全球散熱領導品牌訊凱科技（Cooler Master），由北美總經理陳永豪親自接待。陳永豪為中央大學機械系傑出校友，亦是蕭校長昔日指導的得意門生，師生於矽谷重聚，不僅展現中大校友在國際科技產業的影響力，也象徵中大人才培育在全球開花結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央大學蕭述三校長率團訪美，與美超微電腦（Supermicro）總裁梁見厚會談，積極拓展國際產學合作。（圖／中央大學提供）

雙方會談聚焦於Cooler Master最新發展的AI數據中心液冷散熱解決方案。蕭述三表示，隨著 AI 算力急遽飆升，高密度運算帶來的巨大熱能已成為數據中心發展的最大瓶頸，散熱技術的突破刻不容緩。陳永豪則分享液冷技術在北美市場的最新應用與趨勢，雙方就未來共同投入綠色運算、次世代散熱技術研發及跨國人才實習計畫達成高度共識，將攜手為母校研發能量注入新動力。



接著，訪問團前往全球AI伺服器與數據中心解決方案龍頭企業美超微電腦（Supermicro），與總裁梁見厚進行深度交流。近年來Supermicro積極布局AI伺服器及液冷數據中心，在高效能運算與節能減碳技術居於全球領先地位，成為AI基礎建設的重要推手。



Supermicro 在台灣的重要生產與研發基地座落於中央大學所在的桃園市，兩者具備極佳的地理優勢與地緣關係。AI時代的科技競爭核心在於「創新技術」與「頂尖人才」，雙方將基於此地緣優勢，積極規劃未來在先進液冷散熱技術、AI伺服器架構等領域的產學聯合研發，並針對桃園八德園區等跨基地的人才在地培育進行合作，共同打造亞太地區頂尖的 AI科技人才搖籃。

此次訪美行程由蕭校長親自率隊，隨行主管包括主任秘書李宇翔、國際長張中白及校友服務中心主任洪暉鈞等人，另攜手北美校友會總會長許倡瑋、北加州校友會副會長張仕忱等校友，共同拜訪矽谷科技企業，透過實地交流掌握AI產業最新發展趨勢，深化中央大學與國際企業的合作鏈結。