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日本羽球賽7月14日登場　巴威擾事中華隊只能分批抵達

▲中華羽球代表隊王齊麟。（圖／記者李毓康攝）

▲羽球男雙好手王齊麟。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

BWF超級750等級的日本羽球公開賽將於明天開打，中華代表隊受到日前颱風影響航班，被迫分2批抵達；總教練劉佳城透露，少了1天可以適應場地和風向，希望影響不會太大。

世界羽球總會（BWF）日本羽球公開賽從1982年開辦，至今已有44年歷史；在過往賽史上，中華羽球代表隊共拿下過3次冠軍，分別是2011年混雙陳宏麟、程文欣，2012年女單戴資穎，2023年男雙李洋、王齊麟。

中華羽球代表隊原訂7月10日班機早上抵達日本，結果因為颱風巴威攪局，航班早早被取消，不得已只能分2批前往日本。

今年的日本羽球公開賽台灣共計19組人馬參賽，男單依舊由世界排名第6的「一哥」周天成領軍，加上林俊易、戚又仁、李佳豪等人。 總教練劉佳城告訴中央社記者，為了備戰亞運，現在選手的狀態都不錯，剛好利用這連續幾站的賽事以賽代訓，等於是近期的成果驗收。

他強調，選手分成昨晚跟今晚抵達日本，賽前練習時間多多少少都受到影響，「不過他們都是老經驗了，我想應該會在最短時間內找到方法適應場地。」 今晚才出發的台灣男雙好手王齊麟，趁著上午好天氣的空檔，帶著兒子現身土地銀行羽球隊的夏令營；他笑說，「帶兒子提前來適應一下，畢竟這裡是他老爸上班的地方。」 王齊麟與搭檔邱相榤的男雙首輪賽事，預計7月15日登場，根據籤表將對上世界第7的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）與伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani）。

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