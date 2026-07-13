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快訊／川普宣布「重啟伊朗封鎖」！荷莫茲海峽收20%過路費

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普13日宣布，美國將「恢復（reinstating）」對伊朗的封鎖措施（blockade），限制伊朗船隻及其客戶經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進出，同時將對通過海峽的符合資格貨物徵收20%的通行費，以支付維護這條全球重要航道安全所需的成本。

川普在社群平台發文表示，「我們正在恢復『伊朗封鎖』，之所以這樣命名，是因為它只會阻止伊朗船隻或其客戶進出，其他所有國家都將能公平、自由地使用荷姆茲海峽。」他並強調，美方將針對經過該海峽的貨物徵收20%通行費，以支應「維持這片極度動盪海域安全與穩定」所需的一切費用。

此舉正值美伊衝突持續升高之際。伊朗日前在荷莫茲海峽攻擊一艘貨櫃船後，美軍隨即對伊朗境內約140個目標發動空襲，包括飛彈與無人機發射陣地、彈藥庫及通訊設施，規模遠超過前兩波攻擊。川普接受美國媒體訪問時表示，「我們昨晚把他們炸得體無完膚（We bombed the hell out of them last night）。」

伊朗則對駐有美軍的中東國家展開報復性攻擊，並宣稱荷莫茲海峽應由伊朗掌控。儘管川普日前曾表示停火已經「結束」，但巴基斯坦、卡達及埃及等斡旋國仍持續推動雙方談判，希望促成永久停火協議。

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