金門333人補位返台　軍機疏運臨時喊卡旅客失望

▲巴威颱風遠離，金門尚義機場13日晚間仍有旅客滯留等待候補返台。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

颱風巴威雖已遠離，但金門返台疏運仍持續進行。原訂今（13）日投入3架次軍機協助疏運，卻因屏東軍機場天候不佳，基於飛安考量全數取消，讓部分原本期待搭乘軍機返台的旅客大失所望。截至晚間20時，已有333人成功候補搭上民航班機返台，機場仍有數十人繼續等候機位。

巴威影響金門對外交通，10、11日海空運輸一度中斷，12日起金門往返台灣航班恢復，小三通往返廈門客船也同步復航，大批滯留旅客與中轉返台民眾湧入尚義機場等候補位。由於正班機座位有限，12日晚間機場一度仍有超過400人等待候補。

金門航空站13日上午統計，候補返台旅客中，台北線134人、台中線105人、高雄線162人。為加速疏運，航空站原宣布協調3架次軍機支援，消息一出讓不少旅客燃起返台希望。

不過，航空站下午隨即公告，因屏東軍機場天候不佳，軍機無法起飛，基於飛航安全考量，3架次疏運任務全數取消，已完成軍機候補及繳費的旅客須至原窗口辦理退票。

軍機臨時取消也引發部分旅客不滿。有旅客在機場抱怨，原本聽到有軍機支援相當開心，沒想到最後竟然取消，直呼是在「呼嚨百姓」、「真的是詐騙集團」。

截至13日晚間20時，根據金門航空站候補資訊，已有333名旅客成功候補搭上返台班機，但現場仍有數十名旅客等待補位返台。