24年照顧16位寄養童！陳應興獲新北模範父親　侯友宜親道賀

▲父親節將至，新北市長侯友宜今天前往土城區向獲選為今年度模範父親代表的陳應興道賀，並贈送肩頸按摩器及軟積木玩具。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

父親節將至，新北市長侯友宜今天（13日）前往土城區向獲選為今年度模範父親代表的陳應興道賀，並贈送肩頸按摩器及軟積木玩具，預祝父親節快樂。侯友宜表示，陳應興與妻子從24年前開始擔任寄養家庭，迄今共照顧過16位失依兒少，用無私大愛帶給孩子溫暖，如此精神足稱典範，獲得模範父親實至名歸。

陳應興一家分享24年來擔任寄養家庭的點滴，其中，曾照顧一位男孩長達五年，關係相當融洽，後續男孩轉往中部育幼院安置，陳應興連續六年前往探望。侯友宜聆聽後表示，陳應興一家投身寄養家庭，不僅給予寄養的孩子關懷及照顧，親生子女也耳濡目染，從高中便主動以零用錢認養弱勢兒童，成為子女最好的身教，一家人的善心及大愛相當令人感佩，此次獲選模範父親，當之無愧。

▲陳應興一家向侯友宜分享24年來擔任寄養家庭的點滴。

侯友宜也說，守護失依兒童需要政府、民間力量及第一線人員共同協助，感謝陳應興一家的無私精神，也希望藉此鼓勵更多人投身寄養家庭，給予失依兒童溫暖的依靠，讓愛傳下去。

社會局補充，陳應興投身寄養家庭的初衷，源自於他年幼時寄住在親友家的經歷，當時艱困的環境，讓他深刻體會過寄人籬下的不安，也讓他決定為遭遇變故、需要被照顧的孩子們，提供一個暫時卻安穩的避風港。陳應興退休後，不僅投入更多心力及時間照顧寄養孩子，也參加里巡守隊，守護鄰里安全，用愛幫助更多人。