　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

24年照顧16位寄養童！陳應興獲新北模範父親　侯友宜親道賀

▲24年寄養16名失依兒少 陳應興獲選新北模範父親。（圖／新北市新聞局提供）

▲父親節將至，新北市長侯友宜今天前往土城區向獲選為今年度模範父親代表的陳應興道賀，並贈送肩頸按摩器及軟積木玩具。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

父親節將至，新北市長侯友宜今天（13日）前往土城區向獲選為今年度模範父親代表的陳應興道賀，並贈送肩頸按摩器及軟積木玩具，預祝父親節快樂。侯友宜表示，陳應興與妻子從24年前開始擔任寄養家庭，迄今共照顧過16位失依兒少，用無私大愛帶給孩子溫暖，如此精神足稱典範，獲得模範父親實至名歸。

陳應興一家分享24年來擔任寄養家庭的點滴，其中，曾照顧一位男孩長達五年，關係相當融洽，後續男孩轉往中部育幼院安置，陳應興連續六年前往探望。侯友宜聆聽後表示，陳應興一家投身寄養家庭，不僅給予寄養的孩子關懷及照顧，親生子女也耳濡目染，從高中便主動以零用錢認養弱勢兒童，成為子女最好的身教，一家人的善心及大愛相當令人感佩，此次獲選模範父親，當之無愧。

▲24年寄養16名失依兒少 陳應興獲選新北模範父親。（圖／新北市新聞局提供）

▲陳應興一家向侯友宜分享24年來擔任寄養家庭的點滴。

侯友宜也說，守護失依兒童需要政府、民間力量及第一線人員共同協助，感謝陳應興一家的無私精神，也希望藉此鼓勵更多人投身寄養家庭，給予失依兒童溫暖的依靠，讓愛傳下去。

社會局補充，陳應興投身寄養家庭的初衷，源自於他年幼時寄住在親友家的經歷，當時艱困的環境，讓他深刻體會過寄人籬下的不安，也讓他決定為遭遇變故、需要被照顧的孩子們，提供一個暫時卻安穩的避風港。陳應興退休後，不僅投入更多心力及時間照顧寄養孩子，也參加里巡守隊，守護鄰里安全，用愛幫助更多人。

【更多新聞】

►泡泡冰驚見「蟑螂腿」！基隆廟口名攤停業2天　衛生局稽查揪缺失

►基隆醉男仰躺巷口　遭休旅車輾過卡車底！監視器影像曝光

►祖母代收教召令　基隆男未向部隊報到下場曝

►幫我寫得悔過一點！偷拍裙底狼找AI代筆　法官認態度欠佳判6月

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
徐克前妻施南生過世享壽75歲　證實「細菌感染」引發多重器官衰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門333人補位返台　軍機疏運臨時喊卡旅客失望

24年照顧16位寄養童！陳應興獲新北模範父親　侯友宜親道賀

新北市圖五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造夏日閱讀之旅

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

巴威雨炸新竹21歲女「去露營」　騎車返家跌水溝死亡

38名育幼院裡6天5夜騎向國境之南　蘇清泉：勇敢出發就能抵達

活化台86橋下閒置空間　林俊憲爭取南區增設4座籃球練習架

墾丁森林遊樂區14日恢復開園　林保署提醒慎防落石+濕滑步道

台水六區辦廉政職安講習　約80名監造人員、承攬商強化法遵意識

薪資翻倍成長　機械系青年轉行塗裝技師繪出職涯新風景

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

金門333人補位返台　軍機疏運臨時喊卡旅客失望

24年照顧16位寄養童！陳應興獲新北模範父親　侯友宜親道賀

新北市圖五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造夏日閱讀之旅

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

巴威雨炸新竹21歲女「去露營」　騎車返家跌水溝死亡

38名育幼院裡6天5夜騎向國境之南　蘇清泉：勇敢出發就能抵達

活化台86橋下閒置空間　林俊憲爭取南區增設4座籃球練習架

墾丁森林遊樂區14日恢復開園　林保署提醒慎防落石+濕滑步道

台水六區辦廉政職安講習　約80名監造人員、承攬商強化法遵意識

薪資翻倍成長　機械系青年轉行塗裝技師繪出職涯新風景

《GTA 6》PC何時推出？前製作人曝「資源有限」：延後是商業策略

佀廣洋棄國民黨提名止血！羅友志曝選情變化：綠營投票率會成長

佀廣洋宣布放棄提名　國民黨桃園市黨部回應：暫不補提名

總是存不到錢！美研究揭財富安全不是薪水高低　小額儲蓄立大功

小資族每月1000元值得投資嗎？專家揭長期複利　20年差距超有感

劉冠廷得獎⋯兒子只在乎她　孫可芳感動：就知道你會得

地方熱門新聞

雨炸新竹21歲女露營返家　騎車跌落亡

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

中埔國中免費英語營開訓　70名學子受惠

金門333人補位返台

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

38名育幼院裡6天5夜騎向國境之南　蘇清泉暖迎

基隆第二處語言治療中心啟用

五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造閱讀之旅

24年照顧16位寄養童　陳應興獲新北模範父親

嘉義大學蘭潭學生宿舍星級環境

基隆250名清潔隊員總動　全力恢復市容

復興區台7線部分路段　開放通車

台南市人本交通促進協會成立

台中明晚6點後停班停課、連放到周六

更多熱門

相關新聞

五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造閱讀之旅

五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造閱讀之旅

跟著三毛的足跡重溫《撒哈拉的故事》，循著村上春樹《挪威的森林》漫步東京，翻開一本書，就能展開一場跨越時空的旅行。今年夏天，五股守讓堂推出「暑光行旅．從書裡出發」夏日文學趣系列活動，結合文學講座、繪本閱讀、影像欣賞、節氣體驗、主題展覽及閱讀書展等六大旅行主題，自7月18日至8月31日邀請民眾放下手機，透過閱讀與多元體驗，展開一場充滿想像力的夏日行旅。

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

新北限量送「鐵定包中」茶包應援考生

新北限量送「鐵定包中」茶包應援考生

世界級純淨好蜜！新北平溪紫東「紅淡蜜」勇奪國際iTi大獎

世界級純淨好蜜！新北平溪紫東「紅淡蜜」勇奪國際iTi大獎

巴威遠離！台2線瑞濱至鼻頭恢復通行

巴威遠離！台2線瑞濱至鼻頭恢復通行

關鍵字：

新北市模範父親失依兒少寄養家庭陳應興侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

女大生露營騎車返家　3友目睹跌水溝亡

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

徐克前妻施南生「細菌感染」過世享壽75歲

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

即／台中已婚所長出軌　小女警提分手被糾纏

挪威前鋒遭網暴　女友小孩被波及

即／川普：恢復伊朗封鎖！荷莫茲海峽收20%過路費

邰智源竟變台積電工程師！假識別證瘋傳

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

身體出現三個警訊　真的該休息了

地瓜葉甩脂肪肝！他吃3個月肝指數降67%　醫曝最佳煮法

即／大雷雨還沒完！8縣市續發豪雨特報

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面