Threads瘋傳「台積電不用買了」！邰智源遭P圖成工程師...真相曝光

▲詐騙集團盜用邰智源照片，P圖成台積電工程師。（圖／翻攝自Threads）

記者閔文昱／綜合報導

近期台股持續走強，市場投資氣氛熱絡，卻也讓詐騙集團趁機鎖定股民下手。近日社群平台Threads出現大量幾乎一模一樣的貼文，假冒台積電員工分享「內幕消息」，聲稱「台積電不用買了，接下來真正會大賺的，是那家幫它省電的公司」，還搭配偽造的台積電員工識別證增加可信度。更誇張的是，資深藝人邰智源也遭盜用照片，被P圖成「台積電工程師」，讓不少網友看傻眼。

假冒台積電員工散布內幕 邰智源也遭「換頭」

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這類貼文大多以「我已經離開台積電，決定把一切都說出來」、「3小時後刪掉」等話術作為開場，刻意營造獨家爆料與急迫感，接著宣稱「記憶體只是前菜，真正能改變世界的是電能效率」，暗示某家位於新竹、專做高頻電源轉換晶片的小公司才是真正的投資黑馬，最後再以「今天只對按讚追蹤的人公開」等字句，引導民眾按讚、追蹤甚至加入投資群組。

▲社群近期湧現假台積電員工貼文，引導民眾誤入詐騙。（圖／翻攝自Threads）

不少網友發現，這類貼文文案幾乎如出一轍，甚至連附上的「台積電工程師」識別證都是假的。其中一張更直接盜用邰智源照片，將他包裝成台積電工程師，離譜內容引發熱議，網友紛紛留言表示「連邰智源都被拿來騙了」、「太扯了」、「這一看就是詐騙」。也有人指出，只要在貼文底下質疑真實性，很快就會遭到封鎖，顯示詐騙帳號刻意過濾質疑聲音。

警揭投資詐騙套路 假獲利誘上鉤再榨乾荷包

警政署提醒，民眾若在社群平台、通訊軟體或投資群組看到標榜「穩賺不賠」、「高報酬、低風險」等投資訊息，甚至要求下載特定投資網站或APP註冊，都應提高警覺，很可能就是投資詐騙。詐騙集團通常會先架設假投資平台，以虛假的獲利數字取信被害人，誘使持續投入更多資金，等到投資人準備提領時，再以繳納稅金、保證金或手續費等理由要求持續匯款，最後直接失聯，讓受害者血本無歸。