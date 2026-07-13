　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北市圖五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造夏日閱讀之旅

▲新北市圖五股守讓堂推「暑光行旅」。（圖／新北市立圖書館提供）

▲不用出國也能環遊世界！五股守讓堂推夏日閱讀旅行。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

跟著三毛的足跡重溫《撒哈拉的故事》，循著村上春樹《挪威的森林》漫步東京，翻開一本書，就能展開一場跨越時空的旅行。今年夏天，五股守讓堂推出「暑光行旅．從書裡出發」夏日文學趣系列活動，結合文學講座、繪本閱讀、影像欣賞、節氣體驗、主題展覽及閱讀書展等六大旅行主題，自7月18日至8月31日邀請民眾放下手機，透過閱讀與多元體驗，展開一場充滿想像力的夏日行旅。

「暑光行旅．從書裡出發」規劃六大主題活動，包括「文字的旅行」文學講座、「感官的旅行」節氣體驗、「小小旅人」繪本旅行、「光影遠行」影像旅行、「作家的行李箱」主題展，以及「環遊世界」閱讀旅行。活動自7月18日至8月30日陸續登場，透過文字、影像與感官體驗，引領大小朋友循著書頁探索世界。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，暑假是許多家庭安排親子旅遊的季節，而閱讀則是成本最低、想像力最無遠弗屆的旅行方式。五股守讓堂以「暑光行旅．從書裡出發」為主題，透過六大系列活動，希望帶領大小朋友在閱讀中開拓視野，體驗不同文化與人生風景。

「文字的旅行」文學講座邀請知名旅行作家分享親身走訪世界的故事。8月1日由旅行作家雪兒帶來「靈魂的召喚—岡仁波齊轉山」，分享西藏朝聖之旅與身心靈洗禮；8月30日則由旅遊作家藍白拖以「世界是一間大型維修中心，可以修好各種人生故障」為題，分享曾以30萬元遊歷13個國家、走遍亞洲、東南亞、歐洲及中東的旅行經驗，帶領民眾從旅行中學會傾聽生活、修補自我，重新找回內在力量。

適合親子共遊的「感官的旅行」節氣體驗與「小小旅人」繪本旅行，也安排一系列寓教於樂的活動。7月23日「大暑微風，把清涼帶回家」及8月23日「處暑微香，收藏夏日氣味」，透過繪本閱讀與感官體驗，帶領孩子認識二十四節氣；7月19日「長大，是一場慢慢的旅行」及8月22日「世界很大，我們一起出發」，則結合主題選書、創意DIY與互動遊戲，陪伴孩子認識世界、培養閱讀興趣。

此外，7月18日至8月30日登場的「作家的行李箱展」，將展出三毛、海明威、村上春樹與幾米四位知名作家的主題行李箱，透過《撒哈拉的故事》、《老人與海》、《挪威的森林》及《地下鐵》等代表作品，搭配旅行物件、城市意象與生活記憶，呈現文學創作背後的旅行故事與生命軌跡。現場並規劃趣味尋寶打卡活動，民眾完成指定任務後，即可獲得限定文創小禮，讓閱讀與旅行留下更多美好回憶。

除了展覽與講座外，「光影遠行」旅行電影選映也將帶領民眾透過影像環遊世界。8月1日放映《羅馬假期》，8月2日播映《不丹是教室》及《我們朝聖去吧》，8月23日推出《街角的書店》，8月30日則放映《自助旅行》，帶領觀眾走訪義大利、法國、不丹等不同國度，以電影感受各地風土民情與多元文化。五股區各分館也同步推出「世界在書頁間」主題書展，精選旅行文學、世界文化、城市散文、自然旅行、跨文化書寫及親子旅行繪本等多元主題書籍，讓民眾翻開一本書，就能展開一場閱讀世界的旅程。

新北市立圖書館表示，「暑光行旅．從書裡出發」夏日文學趣系列活動全程免費參加，將於7月14日起開放報名，詳細活動內容及報名資訊可至「新北市立圖書館」網站查詢。

【更多新聞】

►泡泡冰驚見「蟑螂腿」！基隆廟口名攤停業2天　衛生局稽查揪缺失

►基隆醉男仰躺巷口　遭休旅車輾過卡車底！監視器影像曝光

►祖母代收教召令　基隆男未向部隊報到下場曝

►幫我寫得悔過一點！偷拍裙底狼找AI代筆　法官認態度欠佳判6月

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
徐克前妻施南生過世享壽75歲　證實「細菌感染」引發多重器官衰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門333人補位返台　軍機疏運臨時喊卡旅客失望

24年照顧16位寄養童！陳應興獲新北模範父親　侯友宜親道賀

新北市圖五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造夏日閱讀之旅

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

巴威雨炸新竹21歲女「去露營」　騎車返家跌水溝死亡

38名育幼院裡6天5夜騎向國境之南　蘇清泉：勇敢出發就能抵達

活化台86橋下閒置空間　林俊憲爭取南區增設4座籃球練習架

墾丁森林遊樂區14日恢復開園　林保署提醒慎防落石+濕滑步道

台水六區辦廉政職安講習　約80名監造人員、承攬商強化法遵意識

薪資翻倍成長　機械系青年轉行塗裝技師繪出職涯新風景

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

金門333人補位返台　軍機疏運臨時喊卡旅客失望

24年照顧16位寄養童！陳應興獲新北模範父親　侯友宜親道賀

新北市圖五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造夏日閱讀之旅

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

巴威雨炸新竹21歲女「去露營」　騎車返家跌水溝死亡

38名育幼院裡6天5夜騎向國境之南　蘇清泉：勇敢出發就能抵達

活化台86橋下閒置空間　林俊憲爭取南區增設4座籃球練習架

墾丁森林遊樂區14日恢復開園　林保署提醒慎防落石+濕滑步道

台水六區辦廉政職安講習　約80名監造人員、承攬商強化法遵意識

薪資翻倍成長　機械系青年轉行塗裝技師繪出職涯新風景

《GTA 6》PC何時推出？前製作人曝「資源有限」：延後是商業策略

佀廣洋棄國民黨提名止血！羅友志曝選情變化：綠營投票率會成長

佀廣洋宣布放棄提名　國民黨桃園市黨部回應：暫不補提名

總是存不到錢！美研究揭財富安全不是薪水高低　小額儲蓄立大功

小資族每月1000元值得投資嗎？專家揭長期複利　20年差距超有感

【這司機也太可愛】台鐵司機用喇叭按出「愛的鼓勵」和遊客打招呼 #多良車站

地方熱門新聞

雨炸新竹21歲女露營返家　騎車跌落亡

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

中埔國中免費英語營開訓　70名學子受惠

金門333人補位返台

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

38名育幼院裡6天5夜騎向國境之南　蘇清泉暖迎

基隆第二處語言治療中心啟用

五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造閱讀之旅

24年照顧16位寄養童　陳應興獲新北模範父親

嘉義大學蘭潭學生宿舍星級環境

基隆250名清潔隊員總動　全力恢復市容

復興區台7線部分路段　開放通車

台南市人本交通促進協會成立

台中明晚6點後停班停課、連放到周六

更多熱門

相關新聞

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

新北市政府動保處日前接獲民眾通報，救援一隻疑似後肢癱瘓的幼年虎斑貓，並立即送往五股動物之家接受治療與照護。這隻小貓因第一節尾椎骨折，引發嚴重「馬尾症候群」，一度無法自主排便、排尿，生命狀況相當不樂觀。經獸醫師手術治療及動保員長時間細心照護後，如今已完全康復，完成疫苗接種及絕育手術，目前健康活潑，正等待有緣人認養。

新北限量送「鐵定包中」茶包應援考生

新北限量送「鐵定包中」茶包應援考生

世界級純淨好蜜！新北平溪紫東「紅淡蜜」勇奪國際iTi大獎

世界級純淨好蜜！新北平溪紫東「紅淡蜜」勇奪國際iTi大獎

巴威遠離！台2線瑞濱至鼻頭恢復通行

巴威遠離！台2線瑞濱至鼻頭恢復通行

3公尺沙牆力抗巴威　福隆沙雕拚7／13開放

3公尺沙牆力抗巴威　福隆沙雕拚7／13開放

關鍵字：

新北市五股守讓堂夏日文學閱讀旅行

讀者迴響

熱門新聞

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

女大生露營騎車返家　3友目睹跌水溝亡

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

徐克前妻施南生「細菌感染」過世享壽75歲

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

即／台中已婚所長出軌　小女警提分手被糾纏

挪威前鋒遭網暴　女友小孩被波及

即／川普：恢復伊朗封鎖！荷莫茲海峽收20%過路費

邰智源竟變台積電工程師！假識別證瘋傳

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

身體出現三個警訊　真的該休息了

地瓜葉甩脂肪肝！他吃3個月肝指數降67%　醫曝最佳煮法

即／大雷雨還沒完！8縣市續發豪雨特報

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面