新北市圖五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造夏日閱讀之旅

▲不用出國也能環遊世界！五股守讓堂推夏日閱讀旅行。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

跟著三毛的足跡重溫《撒哈拉的故事》，循著村上春樹《挪威的森林》漫步東京，翻開一本書，就能展開一場跨越時空的旅行。今年夏天，五股守讓堂推出「暑光行旅．從書裡出發」夏日文學趣系列活動，結合文學講座、繪本閱讀、影像欣賞、節氣體驗、主題展覽及閱讀書展等六大旅行主題，自7月18日至8月31日邀請民眾放下手機，透過閱讀與多元體驗，展開一場充滿想像力的夏日行旅。

「暑光行旅．從書裡出發」規劃六大主題活動，包括「文字的旅行」文學講座、「感官的旅行」節氣體驗、「小小旅人」繪本旅行、「光影遠行」影像旅行、「作家的行李箱」主題展，以及「環遊世界」閱讀旅行。活動自7月18日至8月30日陸續登場，透過文字、影像與感官體驗，引領大小朋友循著書頁探索世界。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，暑假是許多家庭安排親子旅遊的季節，而閱讀則是成本最低、想像力最無遠弗屆的旅行方式。五股守讓堂以「暑光行旅．從書裡出發」為主題，透過六大系列活動，希望帶領大小朋友在閱讀中開拓視野，體驗不同文化與人生風景。

「文字的旅行」文學講座邀請知名旅行作家分享親身走訪世界的故事。8月1日由旅行作家雪兒帶來「靈魂的召喚—岡仁波齊轉山」，分享西藏朝聖之旅與身心靈洗禮；8月30日則由旅遊作家藍白拖以「世界是一間大型維修中心，可以修好各種人生故障」為題，分享曾以30萬元遊歷13個國家、走遍亞洲、東南亞、歐洲及中東的旅行經驗，帶領民眾從旅行中學會傾聽生活、修補自我，重新找回內在力量。

適合親子共遊的「感官的旅行」節氣體驗與「小小旅人」繪本旅行，也安排一系列寓教於樂的活動。7月23日「大暑微風，把清涼帶回家」及8月23日「處暑微香，收藏夏日氣味」，透過繪本閱讀與感官體驗，帶領孩子認識二十四節氣；7月19日「長大，是一場慢慢的旅行」及8月22日「世界很大，我們一起出發」，則結合主題選書、創意DIY與互動遊戲，陪伴孩子認識世界、培養閱讀興趣。

此外，7月18日至8月30日登場的「作家的行李箱展」，將展出三毛、海明威、村上春樹與幾米四位知名作家的主題行李箱，透過《撒哈拉的故事》、《老人與海》、《挪威的森林》及《地下鐵》等代表作品，搭配旅行物件、城市意象與生活記憶，呈現文學創作背後的旅行故事與生命軌跡。現場並規劃趣味尋寶打卡活動，民眾完成指定任務後，即可獲得限定文創小禮，讓閱讀與旅行留下更多美好回憶。

除了展覽與講座外，「光影遠行」旅行電影選映也將帶領民眾透過影像環遊世界。8月1日放映《羅馬假期》，8月2日播映《不丹是教室》及《我們朝聖去吧》，8月23日推出《街角的書店》，8月30日則放映《自助旅行》，帶領觀眾走訪義大利、法國、不丹等不同國度，以電影感受各地風土民情與多元文化。五股區各分館也同步推出「世界在書頁間」主題書展，精選旅行文學、世界文化、城市散文、自然旅行、跨文化書寫及親子旅行繪本等多元主題書籍，讓民眾翻開一本書，就能展開一場閱讀世界的旅程。

新北市立圖書館表示，「暑光行旅．從書裡出發」夏日文學趣系列活動全程免費參加，將於7月14日起開放報名，詳細活動內容及報名資訊可至「新北市立圖書館」網站查詢。