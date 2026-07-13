　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

21歲女大生冒雨露營騎車返家　3友目睹「跌水溝」死亡

▲▼巴威釀憾事！21歲女五峰露營返程 騎車水淹腳踝滑倒跌排水溝亡(圖／記者楊永盛翻攝)

▲女大生騎車涉水「打滑跌入排水溝」，被救起已無呼吸心跳。(圖／記者楊永盛翻攝)

記者趙蔡州／綜合報導

新竹縣竹東鎮山區13日下午降下豪雨，21歲鄭姓女大生與3名女同學結束露營返程時，行經竹112線疑因路面濕滑摔落路旁排水設施，儘管熱心路人、3名女同學及消防人員接力搶救，並火速將她送醫，最終仍不治，詳細事件發生原因仍待警方進一步釐清。

山區豪雨灌路　黃泥水淹沒路面

鄭姓女大生及3名女同學13日共騎乘2輛機車前往山區露營，但因山區雨勢越來越大，4人決定提前折返。當時竹112線一帶受降雨影響，大量泥水夾帶土石不斷流向路面，部分路段積水嚴重，甚至難以辨識道路邊界，鄭女騎車冒險涉水通過，不料過程中意外滑倒，當場跌入旁邊的排水溝內。

附近的路人見狀趕緊上前救援，同行友人目睹情況後也趕緊打電話求助，但鄭女被救起時已無呼吸心跳。消防人員獲報趕到後，立刻接手對鄭女予以急救，並火速將對方送往新竹台大醫院，但鄭女最終仍不治。

居民指事發地常坍方　警方續查事故原因

附近居民透露，事故地點原本就是山區易坍方路段，受到颱風及連日降雨影響，加上下午又降下豪雨，大量泥水覆蓋路面，能見度及通行條件都相當不佳，行車風險明顯提高。

消防局表示，其餘3名同行女子均未受傷，但都受到不小驚嚇，事故發生後，警方已在現場實施交通管制，至於鄭女實際摔落原因及死因，待警方後續調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
徐克前妻施南生過世享壽75歲　證實「細菌感染」引發多重器官衰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

21歲女大生冒雨露營騎車返家　3友目睹「跌水溝」死亡

台南知名咖啡店晚間竄火！濃煙狂冒　消防15車急灌救

快訊／桃園鐵皮工廠失火「全面燃燒」濃煙沖天　1工人燙傷送醫

托育剴剴惡保母「大欺小竟拍片」　又嗆：還好小孩不是給我顧

快訊／萬里溪堰塞湖水位接近溢流　農業部急喊：做好撤離準備

快訊／基隆碇內街4樓公寓陽台竄火　消防急派18車31人灌救

快訊／上班打瞌睡遭懲處！台積電嘉義廠32歲警衛墜溪3天結束搜救

快訊／台中已婚所長出軌！小女警提分手被糾纏...警局火速拔官

一中商圈修眉店爆強迫推銷　台中市府：半年內接獲4件投訴

屏檢檢察長林彥良上電台宣示查賄　「一定查、一定抓、一定罰」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

21歲女大生冒雨露營騎車返家　3友目睹「跌水溝」死亡

台南知名咖啡店晚間竄火！濃煙狂冒　消防15車急灌救

快訊／桃園鐵皮工廠失火「全面燃燒」濃煙沖天　1工人燙傷送醫

托育剴剴惡保母「大欺小竟拍片」　又嗆：還好小孩不是給我顧

快訊／萬里溪堰塞湖水位接近溢流　農業部急喊：做好撤離準備

快訊／基隆碇內街4樓公寓陽台竄火　消防急派18車31人灌救

快訊／上班打瞌睡遭懲處！台積電嘉義廠32歲警衛墜溪3天結束搜救

快訊／台中已婚所長出軌！小女警提分手被糾纏...警局火速拔官

一中商圈修眉店爆強迫推銷　台中市府：半年內接獲4件投訴

屏檢檢察長林彥良上電台宣示查賄　「一定查、一定抓、一定罰」

《GTA 6》PC何時推出？前製作人曝「資源有限」：延後是商業策略

佀廣洋棄國民黨提名止血！羅友志曝選情變化：綠營投票率會成長

佀廣洋宣布放棄提名　國民黨桃園市黨部回應：暫不補提名

總是存不到錢！美研究揭財富安全不是薪水高低　小額儲蓄立大功

小資族每月1000元值得投資嗎？專家揭長期複利　20年差距超有感

【這司機也太可愛】台鐵司機用喇叭按出「愛的鼓勵」和遊客打招呼 #多良車站

社會熱門新聞

女大生露營騎車返家　3友目睹跌水溝亡

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

即／台中已婚所長出軌　小女警提分手被糾纏

北市女遭賓士衝撞「頭部著地」！　搶救不治

桃園鐵皮工廠火警　廠房全面燃燒濃煙沖天

台南東門路住宅火警！濃煙直竄巷弄

即／World Gym西門店運動突倒地！男送醫不治

遭神棍性侵200次獲賠130萬　二審一原因歸零

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

獨／牛奶針奪母命　8歲兒被笑沒媽媽惹哭老師

獨／妻打485次牛奶針被害死　夫找高大成終翻案

獨／內湖詭異死亡案！父子同一天接連猝逝

女月匯5萬給媽存！32年後討360萬敗訴

台南「改裝車殺手」　開車「看到就撞」

更多熱門

相關新聞

雨炸新竹21歲女露營返家　騎車跌落亡

雨炸新竹21歲女露營返家　騎車跌落亡

颱風巴威過境，竹縣山區持續降雨，21歲鄭姓女子今天從五峰鄉露營返回竹東住家途中，騎機車行經竹112線跌入路旁排水設施，新竹縣消防局獲報後前往搶救，送醫不治。

陸女大生暑假打工做太好！隔年被老闆加錢請回來

陸女大生暑假打工做太好！隔年被老闆加錢請回來

18歲女「超速刷卡」害死學姊恐入獄

18歲女「超速刷卡」害死學姊恐入獄

19歲女大生因「腹瀉住院6hr後死亡」

19歲女大生因「腹瀉住院6hr後死亡」

南澳神祕海灘遭惡浪捲走　39歲男失蹤4日尋獲遺體

南澳神祕海灘遭惡浪捲走　39歲男失蹤4日尋獲遺體

關鍵字：

露營女大生

讀者迴響

熱門新聞

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

女大生露營騎車返家　3友目睹跌水溝亡

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

徐克前妻施南生「細菌感染」過世享壽75歲

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

即／台中已婚所長出軌　小女警提分手被糾纏

挪威前鋒遭網暴　女友小孩被波及

即／川普：恢復伊朗封鎖！荷莫茲海峽收20%過路費

邰智源竟變台積電工程師！假識別證瘋傳

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

身體出現三個警訊　真的該休息了

地瓜葉甩脂肪肝！他吃3個月肝指數降67%　醫曝最佳煮法

即／大雷雨還沒完！8縣市續發豪雨特報

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面