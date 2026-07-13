21歲女大生冒雨露營騎車返家　3友目睹「跌水溝」死亡

▲女大生騎車涉水「打滑跌入排水溝」，被救起已無呼吸心跳。(圖／記者楊永盛翻攝)

記者趙蔡州／綜合報導

新竹縣竹東鎮山區13日下午降下豪雨，21歲鄭姓女大生與3名女同學結束露營返程時，行經竹112線疑因路面濕滑摔落路旁排水設施，儘管熱心路人、3名女同學及消防人員接力搶救，並火速將她送醫，最終仍不治，詳細事件發生原因仍待警方進一步釐清。

山區豪雨灌路 黃泥水淹沒路面

鄭姓女大生及3名女同學13日共騎乘2輛機車前往山區露營，但因山區雨勢越來越大，4人決定提前折返。當時竹112線一帶受降雨影響，大量泥水夾帶土石不斷流向路面，部分路段積水嚴重，甚至難以辨識道路邊界，鄭女騎車冒險涉水通過，不料過程中意外滑倒，當場跌入旁邊的排水溝內。

附近的路人見狀趕緊上前救援，同行友人目睹情況後也趕緊打電話求助，但鄭女被救起時已無呼吸心跳。消防人員獲報趕到後，立刻接手對鄭女予以急救，並火速將對方送往新竹台大醫院，但鄭女最終仍不治。

居民指事發地常坍方 警方續查事故原因

附近居民透露，事故地點原本就是山區易坍方路段，受到颱風及連日降雨影響，加上下午又降下豪雨，大量泥水覆蓋路面，能見度及通行條件都相當不佳，行車風險明顯提高。

消防局表示，其餘3名同行女子均未受傷，但都受到不小驚嚇，事故發生後，警方已在現場實施交通管制，至於鄭女實際摔落原因及死因，待警方後續調查釐清。