　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

▲虎斑貓克服「馬尾症候群」康復 新北動保處助重生盼認養。（圖／新北市動保處提供）

▲克服「馬尾症候群」癱瘓危機，幼虎斑貓奇蹟康復盼尋溫暖新家。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處日前接獲民眾通報，救援一隻疑似後肢癱瘓的幼年虎斑貓，並立即送往五股動物之家接受治療與照護。這隻小貓因第一節尾椎骨折，引發嚴重「馬尾症候群」，一度無法自主排便、排尿，生命狀況相當不樂觀。經獸醫師手術治療及動保員長時間細心照護後，如今已完全康復，完成疫苗接種及絕育手術，目前健康活潑，正等待有緣人認養。

五股動物之家獸醫師林洋演表示，小虎斑貓入所後經詳細檢查，發現病因為第一節尾椎骨折，且尾巴已嚴重潰爛，神經受損進一步影響下半身功能，導致無法自主排便及排尿，形成臨床上相當棘手的「馬尾症候群」。由於神經損傷造成排泄功能障礙，若未妥善處理，恐引發尿毒症及傷口感染惡化。為此，動物之家醫療團隊立即展開密集照護，動保員每天定時協助小貓人工擠尿、排便，林洋演也果斷為牠進行尾巴截除手術，切除已潰爛壞死的組織，避免感染持續擴大。

▲虎斑貓克服「馬尾症候群」康復 新北動保處助重生盼認養。（圖／新北市動保處提供）

▲X光呈現第一節尾椎骨折。

經過手術治療、復健及長時間照護後，小虎斑貓展現驚人的生命力，逐漸恢復自主排泄能力，完全擺脫人工擠便、擠尿的困境。動保員替牠取名為「短尾巴」，如今牠已能自在地在動物之家奔跑跳躍，身體狀況良好，也完成基礎疫苗接種及絕育手術。雖然失去了原本的長尾巴，但「短尾巴」依舊活潑親人，經常搖著可愛的小短尾巴向參訪民眾撒嬌，展現十足親和力，也讓照顧牠一路走來的動保員相當欣慰。

新北市動保處長楊淑方表示，每一隻來到動物之家的毛寶貝都有屬於自己的故事，這隻幼虎斑貓能從瀕臨癱瘓到康復，除了醫療團隊的專業治療，更仰賴動保員日復一日的耐心照料，五股動物之家誠摯邀請喜愛貓咪的民眾前往互動，給這隻經歷過生死關卡、勇敢生存下來的小虎斑貓一個翻轉命運的機會，讓牠能擁有一個真正愛牠、包容牠的幸福家庭。

【更多新聞】

►泡泡冰驚見「蟑螂腿」！基隆廟口名攤停業2天　衛生局稽查揪缺失

►基隆醉男仰躺巷口　遭休旅車輾過卡車底！監視器影像曝光

►祖母代收教召令　基隆男未向部隊報到下場曝

►幫我寫得悔過一點！偷拍裙底狼找AI代筆　法官認態度欠佳判6月

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
徐克前妻施南生過世享壽75歲　證實「細菌感染」引發多重器官衰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門333人補位返台　軍機疏運臨時喊卡旅客失望

24年照顧16位寄養童！陳應興獲新北模範父親　侯友宜親道賀

新北市圖五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造夏日閱讀之旅

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

巴威雨炸新竹21歲女「去露營」　騎車返家跌水溝死亡

38名育幼院裡6天5夜騎向國境之南　蘇清泉：勇敢出發就能抵達

活化台86橋下閒置空間　林俊憲爭取南區增設4座籃球練習架

墾丁森林遊樂區14日恢復開園　林保署提醒慎防落石+濕滑步道

台水六區辦廉政職安講習　約80名監造人員、承攬商強化法遵意識

薪資翻倍成長　機械系青年轉行塗裝技師繪出職涯新風景

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

金門333人補位返台　軍機疏運臨時喊卡旅客失望

24年照顧16位寄養童！陳應興獲新北模範父親　侯友宜親道賀

新北市圖五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造夏日閱讀之旅

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

巴威雨炸新竹21歲女「去露營」　騎車返家跌水溝死亡

38名育幼院裡6天5夜騎向國境之南　蘇清泉：勇敢出發就能抵達

活化台86橋下閒置空間　林俊憲爭取南區增設4座籃球練習架

墾丁森林遊樂區14日恢復開園　林保署提醒慎防落石+濕滑步道

台水六區辦廉政職安講習　約80名監造人員、承攬商強化法遵意識

薪資翻倍成長　機械系青年轉行塗裝技師繪出職涯新風景

《GTA 6》PC何時推出？前製作人曝「資源有限」：延後是商業策略

佀廣洋棄國民黨提名止血！羅友志曝選情變化：綠營投票率會成長

佀廣洋宣布放棄提名　國民黨桃園市黨部回應：暫不補提名

總是存不到錢！美研究揭財富安全不是薪水高低　小額儲蓄立大功

小資族每月1000元值得投資嗎？專家揭長期複利　20年差距超有感

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

地方熱門新聞

雨炸新竹21歲女露營返家　騎車跌落亡

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

中埔國中免費英語營開訓　70名學子受惠

金門333人補位返台

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

38名育幼院裡6天5夜騎向國境之南　蘇清泉暖迎

基隆第二處語言治療中心啟用

五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造閱讀之旅

24年照顧16位寄養童　陳應興獲新北模範父親

嘉義大學蘭潭學生宿舍星級環境

基隆250名清潔隊員總動　全力恢復市容

復興區台7線部分路段　開放通車

台南市人本交通促進協會成立

台中明晚6點後停班停課、連放到周六

更多熱門

相關新聞

新北限量送「鐵定包中」茶包應援考生

新北限量送「鐵定包中」茶包應援考生

115學年度分科測驗因中度颱風巴威影響，考試順延至7月13日、14日舉行。為替考生加油打氣，新北市農業局推出限定款「鐵定包中」包種茶包，自今天（12日）起於新北4處考場考生休息區、新店文山茶推廣中心及雙北4間文昌廟限量免費發送，藉由包種茶「包中」的吉祥諧音，祝福考生應試順利、金榜題名。

世界級純淨好蜜！新北平溪紫東「紅淡蜜」勇奪國際iTi大獎

世界級純淨好蜜！新北平溪紫東「紅淡蜜」勇奪國際iTi大獎

巴威遠離！台2線瑞濱至鼻頭恢復通行

巴威遠離！台2線瑞濱至鼻頭恢復通行

3公尺沙牆力抗巴威　福隆沙雕拚7／13開放

3公尺沙牆力抗巴威　福隆沙雕拚7／13開放

基隆、新北1.6萬戶停電　台電復電9成持續搶修

基隆、新北1.6萬戶停電　台電復電9成持續搶修

關鍵字：

新北市動保處虎斑貓馬尾症候群

讀者迴響

熱門新聞

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

女大生露營騎車返家　3友目睹跌水溝亡

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

徐克前妻施南生「細菌感染」過世享壽75歲

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

即／台中已婚所長出軌　小女警提分手被糾纏

挪威前鋒遭網暴　女友小孩被波及

即／川普：恢復伊朗封鎖！荷莫茲海峽收20%過路費

邰智源竟變台積電工程師！假識別證瘋傳

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

身體出現三個警訊　真的該休息了

地瓜葉甩脂肪肝！他吃3個月肝指數降67%　醫曝最佳煮法

即／大雷雨還沒完！8縣市續發豪雨特報

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面