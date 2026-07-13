虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

▲克服「馬尾症候群」癱瘓危機，幼虎斑貓奇蹟康復盼尋溫暖新家。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處日前接獲民眾通報，救援一隻疑似後肢癱瘓的幼年虎斑貓，並立即送往五股動物之家接受治療與照護。這隻小貓因第一節尾椎骨折，引發嚴重「馬尾症候群」，一度無法自主排便、排尿，生命狀況相當不樂觀。經獸醫師手術治療及動保員長時間細心照護後，如今已完全康復，完成疫苗接種及絕育手術，目前健康活潑，正等待有緣人認養。

五股動物之家獸醫師林洋演表示，小虎斑貓入所後經詳細檢查，發現病因為第一節尾椎骨折，且尾巴已嚴重潰爛，神經受損進一步影響下半身功能，導致無法自主排便及排尿，形成臨床上相當棘手的「馬尾症候群」。由於神經損傷造成排泄功能障礙，若未妥善處理，恐引發尿毒症及傷口感染惡化。為此，動物之家醫療團隊立即展開密集照護，動保員每天定時協助小貓人工擠尿、排便，林洋演也果斷為牠進行尾巴截除手術，切除已潰爛壞死的組織，避免感染持續擴大。

▲X光呈現第一節尾椎骨折。

經過手術治療、復健及長時間照護後，小虎斑貓展現驚人的生命力，逐漸恢復自主排泄能力，完全擺脫人工擠便、擠尿的困境。動保員替牠取名為「短尾巴」，如今牠已能自在地在動物之家奔跑跳躍，身體狀況良好，也完成基礎疫苗接種及絕育手術。雖然失去了原本的長尾巴，但「短尾巴」依舊活潑親人，經常搖著可愛的小短尾巴向參訪民眾撒嬌，展現十足親和力，也讓照顧牠一路走來的動保員相當欣慰。

新北市動保處長楊淑方表示，每一隻來到動物之家的毛寶貝都有屬於自己的故事，這隻幼虎斑貓能從瀕臨癱瘓到康復，除了醫療團隊的專業治療，更仰賴動保員日復一日的耐心照料，五股動物之家誠摯邀請喜愛貓咪的民眾前往互動，給這隻經歷過生死關卡、勇敢生存下來的小虎斑貓一個翻轉命運的機會，讓牠能擁有一個真正愛牠、包容牠的幸福家庭。