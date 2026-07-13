蔡英文曝石門水庫防淤「最大功臣」！　歷經7次颱風清淤省5億

▲蔡英文曝石門水庫防淤工程是蘇貞昌開始推動 。（圖／取自蔡英文臉書，下同）



記者許力方／台北報導

前總統蔡英文13日發文表示，巴威颱風帶來豐沛降雨，也再次凸顯極端氣候下提前布局的重要性。她指出，時任行政院長蘇貞昌2006年開始推動的石門水庫整治工作，阿姆坪防淤隧道正是長期公共建設的代表案例，自2023年完工以來，已完成7次颱風沖淤作業，累計清除112.5萬立方公尺淤砂，節省逾5.6億元清淤經費。

阿姆坪防淤隧道歷經7次颱風考驗 省逾5.6億元

蔡英文表示，2006年她擔任行政院副院長期間，時任行政院長蘇貞昌便認為，北部供水穩定的關鍵在於石門水庫，因此開始推動整治工作。2017年再次執政後，政府將阿姆坪防淤隧道納入前瞻基礎建設計畫，投入超過70億元，提升石門水庫防淤、清淤及排砂能力，延長水庫使用壽命，強化北台灣供水穩定性。

她指出，阿姆坪防淤隧道於2023年完工後，至今已歷經7次颱風並完成7次沖淤操作，累計沖淤112.5萬立方公尺，相當於近10萬輛12立方公尺標準砂石車的載運量，也替國家節省超過5.6億元清淤費用。

強調公共建設須提前布局 為未來數十年做好準備

蔡英文表示，大型公共建設從規劃、設計到完工，往往歷時超過10年，需要歷任團隊持續接力才能完成。她認為，面對極端氣候，沒有任何單一工程能解決所有問題，但每一項提前完成的建設，都能提升台灣的防災能力與整體韌性。

她強調，公共建設的價值並非僅止於完工，而是在一次次颱風、豪雨及乾旱等考驗中，持續守護民眾生活，也是前瞻基礎建設推動的核心精神，希望透過長期投資，為未來十年、二十年甚至下一個世代做好準備。