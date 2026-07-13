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中聯問題油增至5批！667家業者中鏢　路易莎、達美樂、晶華全入列

▲中聯致癌油再爆兩批超標，全台667家業者受害。（圖／台中食安處）

▲毒油案波及達美樂、全聯等知名品牌，已全下架。（圖／台中食安處，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件持續擴大。台中市食品藥物安全處13日公布第4、第5批超標中聯大豆沙拉油相關產品及流向資訊，原本3批問題油品再新增2批，超標油品累計增至5批；追查至第二、第三層下游後，再增667家食品、餐飲及加工業者受波及，包括全聯阪急麵包、愛之味、路易莎、頂呱呱、勝博殿、金色三麥、胖老爹、達美樂、晶華酒店等知名品牌皆入列，相關產品均已要求立即回收下架。

▲中聯致癌油再爆兩批超標，全台667家業者受害。（圖／台中食安處）

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超標油品增至5批　福壽、福懋、泰山都曾進貨

台中市食安處指出，中聯油脂原先已有3批大豆沙拉油驗出苯駢芘超標，市府12日晚間再接獲福壽公司自主通報，確認批號318-1150406及314-1150410兩批油品同樣超標，使問題油品增至5批。

其中，第4批油品（批號318-1150406）由福壽製成「福壽花生風味精華調合油2L」（產品批號BL130426F、有效日期2028年1月8日），檢出苯駢芘4.3ppb；該批原料共出貨至福壽102.56公噸、福懋108.33公噸及泰山322.96公噸。第5批油品（批號314-1150410）則製成「福壽不飽和大豆沙拉油2L」（產品批號C1160426A、有效日期2028年4月10日），檢出苯駢芘3.8ppb，出貨至福壽639.26公噸、福懋477.79公噸及泰山190.38公噸。

▲中聯致癌油再爆兩批超標，全台667家業者受害。（圖／台中食安處）

▲中聯致癌油再爆兩批超標，全台667家業者受害。（點圖可放大／台中食安處）

全聯阪急、頂呱呱、達美樂等667家受波及

食安處表示，依目前掌握資料，第4、5批問題油品製成產品共31項、84個批號，第二層下游共有福壽524家、福懋143家業者，合計667家受影響。

除了全聯阪急麵包、愛之味、路易莎、頂呱呱外，受波及名單還包括統一超食代、達美樂、爭鮮、貴族世家、勝博殿、金色三麥、胖老爹、瓦城中央廚房遠冠公司、晶華酒店、六福開發及國防部福利站等餐飲、食品及通路業者。市府強調，新增超標批號雖已納入中央預防性下架範圍，但仍持續逐一比對產品品項、批號及下游流向，確認受影響產品均要求立即回收下架，並將秉持「查到哪裡、公布到哪裡」原則持續更新名單。

▲中聯致癌油再爆兩批超標，全台667家業者受害。（圖／台中食安處）

全聯：第一時間預防性下架　已全面更換油品

對於旗下阪急麵包遭點名，全聯表示，在第一層問題油品公布時，即啟動食品安全管理機制，第一時間預防性下架相關商品，並全面更換油品後才恢復生產，目前門市販售的相關商品皆已採用新油品製作，消費者可安心選購。好市多也表示，已依政府要求及供應商通知完成預防性下架，後續將持續配合主管機關辦理相關作業。

▲中聯致癌油再爆兩批超標，全台667家業者受害。（圖／台中食安處）

台中累計111家業者曾使用　下架回收逾6.5萬公斤

食安處指出，市府同步納入南僑提供的下游資料追查，13日新增20家餐飲及食品加工業者，累計已有111家台中市業者曾進貨或使用相關油品，目前均已停止使用並完成下架。統計截至13日，問題油品及相關產品已累計下架回收6萬5374公斤，跨局處查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者共1003家次，後續也將持續要求福壽、福懋等業者補正產品品項、批號及流向資料，並配合中央抽驗及台中地檢署偵辦，全面釐清污染原因與相關責任。

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