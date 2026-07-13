兩岸中秋包機有譜！　許舒博：西安、昆明航線1個月前送審民航局

▲兩岸中秋包機有譜！許舒博證實西安、昆明航線已送民航局盼9月前啟動，並呼籲陸委會不要預設立場。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／貴州報導

台灣商業總會理事長許舒博今（13）日在貴州黔台會接受媒體訪問時透露，他已與陸委會就兩岸直航議題進行協調，陸委會主委邱垂正也希望先從包機開始推動，再談直航。許舒博指出，一個月前已送民航局申請，西安、昆明先行中秋節兩岸包機，計畫由大陸東方航空承接。他強調，既然航空公司已提出需求，政府不應以「沒有需要」為由拒絕，呼籲陸委會不要預設立場，只會讓台灣民眾有不好的看法，盼能在中秋節前啟動包機直航，逐步恢復兩岸觀光旅遊與民間交流，為後續直航鋪路。

「2026年貴州·台灣經貿交流合作懇談會」今13日在貴州貴陽登場，超過600多名兩岸各界人士參與。大陸方面出席貴州省委副書記、省長李炳軍、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍致辭；台灣方面出席新黨主席 吳成典、兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啓銘、兩岸企業家峰會台灣方面副理事長毛治國、全國台企聯會長李政宏、台灣商業總會理事長許舒博、中國國民黨中常委李德維、中國國民黨中評會主席團主席 劉大貝等人出席。

談及兩岸觀光交流，許舒博致辭特別點出兩岸旅遊越來越頻繁密切，去年全年約有23萬台灣旅客來貴州，今年上半年就已經達到23萬人，顯示兩岸旅遊交流需求強烈。他直言，「直航是我們心中的痛」，沒有直航，所有來大陸旅遊的台灣人都要舟車勞頓，早上出門晚上才到，最後一天又得一大早趕往機場，花費大量時間在交通上。

許舒博也說，台灣民眾對貴州、新疆、西藏等地的美景充滿嚮往，但因沒有直航造成很大困難。他強調，將持續推動各省至少有一個地方與台灣直航，這是為了兩岸人民的便利，才能真正加強交流與旅遊服務。

會後，許舒博接受台媒訪問透露，「事實上我和陸委會做協調，強調直航並不影響國家安全問題，最主要的是便利老百姓。陸委會主委（邱垂正）也表示，希望先從包機開始推動，待包機啟動後再進一步討論直航。」

許舒博指出，直航議題應由航空公司來推動，只要航空公司認為符合成本效益且有商機，自然會提出申請，而不是由政府來評估是否有需求。「如果沒有需求，航空公司就不會提；如果航空公司提出了，我們就應該多考慮如何便利老百姓。」

他直言，缺乏直航導致兩岸民眾往來舟車勞頓，過程非常痛苦，因此他再次呼籲政府不要預設立場，「陸委會真的不需要去做這個判斷，這樣只會讓更多台灣民眾對你有不是很好的看法。」

許舒博進一步說明，目前已有兩個地點提出包機需求，分別是西安和昆明，一個月前送民航局，計畫承接包機是大陸東方航，不是我航司。他也與當地的台商會長溝通，希望能在中秋節前組織包機直航返回台灣，同時也與台灣這邊的旅行社對接，安排旅客前往昆明和西安旅遊。

他表示，既然航空公司已經提出需求，政府就不應以「沒有需要」為由拒絕。「我已經在推了，他們希望至少先啟動包機，再談直航。」許舒博強調，包機啟動將有助於逐步恢復兩岸觀光旅遊與民間交流，為後續直航鋪路。

▲許舒博除了推中秋包機，希望貴州侗族文化表演團隊引進到台灣，讓兩岸多交流不同民俗風情。（圖／記者任以芳攝）

除了推動包機，許舒博在大會上致詞也表示，這是他「首次」帶領商業總會的理事長，也是自己第一次到訪，除了商貿經貿對接，預計去偏鄉去看大山的小朋友，想去用自己能力做些事。他也分享兒時是在海邊長大，只有教育能改變自己人生，希望這次去貴州參訪能鼓勵孩子們走出大山、面對更強大的社會和世界，追求更好的人生。

許舒博也向貴州省長提出請求，希望能把開幕式上精彩的侗族文化表演團隊引進到台灣。他表示，大陸許多藝術表演團到台灣演出，包括浙江、江蘇、江西等，都造成非常大轟動，尤其在非遺文化表演方面，唱腔和舞蹈在台灣文化交流上應該有很大空間。他大膽提議，如果省長願意支持，由商業總會來對接，讓更多台灣人了解侗族、傣族文化。

最後，許舒博表示，台灣商業總會涵蓋台灣百工百業，共有163個商業會，涵蓋傳統服務業60%以上的就業人口。他承諾，回去後會把這幾天的所見所聞完整傳達給所有會員，讓他們了解貴州有什麼、貴州可以幫忙什麼、貴州可以開發什麼，無論是雙邊貿易、投資還是文化旅遊，都能走得更近，產生更多火花。這是他此行最大的期待。