托育剴剴惡保母「大欺小竟拍片」　又嗆：還好小孩不是給我顧

▲剴剴案惡保母劉彩萱（左圖右）與妹妹劉若琳（右圖左），一、二審各被判處無期徒刑與18年徒刑。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯剴剴案被判刑18年的保母劉若琳，被控與同為保母的姊姊劉彩萱另虐2童，均涉犯傷害等罪嫌，台北地院今（13日）提訊劉若琳與林姓夫妻對質，林男證稱自己小孩欺負別的小孩不太好，劉若琳顧著拍片沒制止很不妥，林妻證稱覺得劉氏姊妹不尊重她，更遭劉彩萱嗆聲「還好你們小孩不是給我顧」，可能是公公負擔每月3萬元保母費、並非她付錢的緣故。

林姓夫妻的小孩未受虐，而是2023年9月間受劉若琳全日托育時，反覆拉扯同時被托育的蔡童頸上奶嘴掛繩，劉若琳坐視蔡童遭奶嘴彈打眼鼻臉頸、哇哇大哭，用手機錄影傳到與林姓夫妻及林男父親共組的群組，跟林童祖父說「阿公，你看，你阿孫有多皮」等語。

辯方認為林姓夫妻沒在現場親見親聞，無法證明事發過程，相關爭點已有扣案對話紀錄可參，沒必要讓林姓夫妻作證，審判長沒採納，且諭知開放旁聽但隔離訊問，確保夫妻倆證詞不會相互干擾。

▲劉若琳（中）另與姊姊劉彩萱涉虐待2位受托育幼童。（資料照／記者吳銘峯攝）

年僅24歲的林男證稱，小孩滿月不久，就托育給劉若琳，每月3萬元保母費是他父親也就是小孩祖父全額支付，他們和劉若琳約定若小孩生病或帶出門，都須拍照錄影回報說明，後來劉氏姊妹出事，他父親仍想把小孩給對方帶，他和妻子覺得事情不單純，堅持帶回來自己照顧。

林男說劉若琳把他小孩拉扯蔡童奶嘴繩的影片傳到群組，他覺得欺負其他小孩不太好、易受傷，「若我看到我會阻止」，劉若琳顧著錄影沒制止很不妥，但他父親認為只是一般小孩玩鬧。林男說父親是托育主要聯絡人，他只在送奶粉尿布去保母家順便看小孩，他妻子後來和劉氏姊妹起衝突，退出家長聯繫群組。

26歲的林妻說從臉書社團看到劉若琳托育訊息，到現場看過環境、確認有保母證，覺得沒問題才簽約，後來發現劉若琳沒先告知就帶小孩到外縣市，她氣炸、覺得不被尊重，起初和劉彩萱爭執，後來跟劉氏姊妹都吵架。

林妻說劉彩萱曾對她嗆聲「還好你們小孩不是給我顧」，她覺得小孩可能受虐、不安全，丈夫說交給公公決定，後來接回小孩自己照顧，她認為應送醫檢查，也不了了之。

被問到公公似乎介入很深、夫妻倆是否很尊重公公的意見，林妻老實說「我沒有很尊重，但是錢不是我付的」，可能因為公公支付保母費的緣故，劉氏姊妹對她態度沒很好，甚至常藉口小孩在洗澡等理由，不讓她看孩子。

辯方表示，劉若琳依照林童父母要求拍照錄影回報狀況，可見林童拉扯蔡童奶嘴繩彈打屬於偶發事件，偵查筆錄更呈現檢方以片面資訊取得對被告不利的證詞，希望檢方後續傳喚其他證人前，應先說明待證事項以利辯方準備，審判長諭知檢方須配合，擇期再開庭。

今有約20位長期關注劉氏姊妹虐童惡行的「剴剴戰士」旁聽，北院特別出動多位法警戒護劉若琳開完庭還押，「剴剴戰士」們在旁低聲咒罵劉若琳「爛人、混帳、王八蛋」等語。

劉彩萱在「剴剴案」被控2023年9月受兒福聯盟轉介、全日托育1歲男童剴剴後，涉與劉若琳聯手多重虐待，包括綑綁、罰站、冬天洗冷水澡、一天只吃一餐劣食等，導致剴剴承受115天痛苦，營養不良、渾身是傷，同年12月24日不治。

劉彩萱與劉若琳因剴剴案被羈押至今，一、二審依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪，判姊妹倆各無期徒刑與18年徒刑，上訴最高法院審理中。

檢警偵辦剴剴案，從劉氏姊妹手機內影片，查出姊妹倆另涉虐待本案2位幼童，其中蔡童是2023年4月經兒福聯盟轉介，以每天1000元費用交給劉若琳托育，除前述遭奶嘴掛繩彈打情節，同年10月底還被綁在餐椅固定，當時約6個月大的蔡童嚎啕大哭，劉氏姊妹嘲笑「這樣就不會ㄉㄧㄡˊ了」，「不會ㄉㄧㄡˊ就可以好好地坐穩了」等語。

另位幼童潘童是父母月付2萬8500元，於2023年4月委託劉彩萱照顧，同年9月間，劉氏姊妹涉讓當時未滿1歲的潘童單腳跨站椅上、另1腳在地板蹲馬步，潘童搖搖晃晃、尖叫大哭，姊妹倆揶揄取笑，又不仔細為潘童換尿布，導致臀部尿布疹紅腫起水泡、甚至潰爛，卻拖延就醫。

劉氏姊妹本案被起訴涉犯成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由等罪嫌，劉彩萱辯稱蔡童易「噴泉式吐奶」，因此用長毛巾綁住蔡童以免嗆到，只綁過1次、不到10分鐘，又說潘童「很會炸屎」，至少2小時換1次尿布，被潘母嫌尿布用太快，她覺得潘童一腳高一腳低的探索期行為「蠻可愛」，所以打算錄影跟家長分享。

劉若琳承認錄影蔡童遭林童扯奶嘴掛繩畫面，聲稱要提醒林童家長注意小孩已發展到能抓東西階段、危險物品不能放小孩身旁，她當下很快就分開2童，絕無坐視蔡童遭林童反覆勒緊掛繩等狀況。