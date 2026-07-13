烏軍194次猛炸俄煉油設施！愛沙尼亞外長：普丁恐攜家人「跳窗」

▲俄羅斯鄂木斯克煉油廠發生火災，疑似遭到烏軍無人機攻擊。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

烏克蘭持續擴大對俄羅斯能源設施的長程打擊，不僅重創煉油廠、油庫及油輪，更引發俄國數十年來最嚴重的燃料危機。愛沙尼亞外交部長查克納（Margus Tsahkna）近日接受德國媒體訪問時更語出驚人表示，隨著俄羅斯內部對戰爭質疑聲浪升高，普丁若無法理性調整戰略、展開真正談判，「也可能有一天帶著家人從窗戶跳下去，畢竟這種事在俄羅斯時有所聞」。

▲烏軍狂轟俄能源設施，普丁遭爆浪費川普時間。（圖／翻攝X）

寡頭信心動搖 稱川普斡旋已遭普丁浪費

查克納指出，愈來愈多俄羅斯寡頭開始質疑普丁發動的戰爭，「許多一年前還相信勝利的人，如今已不再抱持同樣看法。」他認為，若普丁仍保持理性，就應改變戰爭目標並認真投入談判；談及美國總統川普推動和平斡旋時，他則直言，普丁「主要是在浪費川普的時間」，實際上相關談判已宣告失敗。

根據波蘭戰事分析機構Rochan Consulting統計，自2026年初以來，俄羅斯煉油設施至少遭到194次攻擊，較去年同期暴增11倍。烏軍近期更密集打擊莫斯科唯一煉油廠、斯塔夫羅波爾的米哈伊洛夫斯卡亞（Mikhailovskaya）大型油庫、卡夫卡茲港（Kavkaz）及亞速海多艘被指規避西方制裁的「影子船隊」油輪，進一步壓縮俄羅斯本土及克里米亞地區燃料供應。

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

燃料荒蔓延全俄 加油站爆鬥毆、持刀傷車

能源供應吃緊也迅速衝擊俄國民間生活。報導指出，目前已有超過半數俄羅斯地區實施燃料限售，民眾往往得排隊數小時才能加油。奔薩（Penza）就爆發駕駛因插隊問題大打出手；莫斯科則有一名女子指控，一名持刀男子誤以為她插隊，竟持刀劃破她的輪胎，讓她驚恐躲在車內報警求助。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍正展開一項為期40天的長程打擊行動，希望藉由持續攻擊俄國境內目標，迫使克里姆林宮重返談判桌。俄方則宣稱，近日成功攔截大批飛往莫斯科的無人機，並挫敗針對兩座空軍基地的大規模無人機攻擊計畫。不過，俄國親克里姆林宮媒體已出現要求全面報復的聲浪，主張對所有與烏克蘭有關的港口及船隻發動攻擊，顯示俄烏衝突仍持續升高。

查克納最後警告，俄羅斯短期內雖缺乏資源對波蘭或波羅的海國家發動大規模入侵，但俄國依舊是危險的國家，各種挑釁行動隨時都有可能發生。