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快訊／萬里溪堰塞湖水位接近溢流　農業部急喊：做好撤離準備

▲▼萬里溪堰塞湖推估蓄水量約達總庫容量的87.08%，湖水位距離可能溢流口約3.84公尺。（圖／花蓮分署提供，下同）

萬里溪堰塞湖推估蓄水量約達總庫容量的87.08%，湖水位距離可能溢流口約3.84公尺。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮萬里溪堰塞湖目前維持黃色警戒，農業部13日下午召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組工作會議」，依據今日下午1時最新監測資料，堰塞湖推估蓄水量約444.09萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的87.08%，湖水位距離可能溢流口約3.84公尺，已逐步接近可能溢流口水位，防災團隊目前嚴密監控中。農業部呼籲，在防災應變的關鍵時刻，請警戒範圍民眾切勿因暫時調降為黃色警戒而鬆懈，務必提高警覺，隨時依照政府部門安排及指示進行疏散撤離。

農業部表示，巴威颱風影響期間，萬里溪集水區降雨量低於中央氣象署原先預測雨量，湖區入流量只有短暫明顯增加，但湖區水位已接近警戒高程。此外，由於崩塌區持續有土石崩落，造成堰塞湖壩體局部高程達1087.5公尺，因堆積土石較為鬆散，考量其不穩定且具高度不確定性，因此仍以1086公尺作為溢流口警戒高程。一旦推估距離溢流前12小時，將再發布紅色警戒，啟動強制疏散撤離，目前相關風險均在密切監控中，中央與地方政府也持續維持高度戒備，隨時因應情勢變化。

依據中央氣象署最新氣象資料顯示，今明（13日、14日）兩天南方雲系北移，花蓮地區有局部午後雷陣雨，且山區可能有局部較大雨勢。中央氣象署特別強調，由於午後對流降雨具有時間及空間分布的高度不確定性，氣象署將持續監測萬里溪集水區降雨情形，並滾動更新氣象預報資訊，提供應變決策參考。

▲▼萬里溪堰塞湖推估蓄水量約達總庫容量的87.08%，湖水位距離可能溢流口約3.84公尺。（圖／花蓮分署提供，下同）

水位已逐步接近可能溢流口，農業部呼籲，隨時依照政府部門安排及指示進行疏散撤離。

農業部表示，林業保育署將持續每日辦理2至3次空拍監測，掌握湖面變化及天然壩體狀況，並透過湖區水位計進行24小時自動監測，密切觀察是否出現異常降水位等可能反映壩體變化的徵兆，以利即時通報並啟動應變作業。跨機關應變小組也將持續整合監測資料、氣象資訊及專家研判結果，滾動調整警戒及應變措施，全力降低堰塞湖可能造成的災害風險。

花蓮縣政府及鳳林鎮公所、萬榮鄉公所於會中再次確認，各項疏散撤離及收容安置整備工作均已完成，收容場所、交通接駁及弱勢族群協助機制皆已盤整完成。依鳳林鎮及萬榮鄉疏散避難應變計畫，一旦接獲紅色警戒通報，均可於2小時內完成疏散撤離，兩公所均表示可全力配合達成。

針對12日外界關注馬太鞍溪疏散撤離收容場所，尚有電源及相關設備未完善部分，農業部也提醒花蓮縣政府持續督導光復鄉公所儘速完成改善，以全面應對後續再度啟動疏散撤離作業的需求。

農業部於會中請地方政府持續進行萬里溪河道警戒管制，加強巡查，嚴禁民眾進入河道，以防堰塞湖提前溢流或壩體突發潰決，引發溪水暴漲，造成生命財產損失。並請各防災單位在最後這幾天，務必維持應變量能，人員隨時待命，以便啟動緊急應變及相應處理，確保各項防災措施及時到位。

會議由農業部邀集行政院災害防救辦公室、經濟部、內政部、交通部、國防部、國家災害防救科技中心、原住民族委員會、衛生福利部、花蓮縣政府、萬榮鄉公所、鳳林鎮公所、臺灣鐵路公司、中華電信、台灣電力公司、陽明交通大學、中華防災學會，以及土木、水利、坡地防災等領域專家學者共同研商，持續整合中央與地方防災量能，滾動檢討各項應變整備工作。
 

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