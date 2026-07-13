快訊／台中已婚所長出軌！小女警提分手被糾纏...警局火速拔官

▲某派出所長傳出與女警發生婚外情。（圖／資料照）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市警某分局傳出1名已婚派出所長，與所內女警發生婚外情，台中市警局今天（13日）做出處分，將所長拔官調非主管職，女警尚未有處分。對此，台中市警局表示，全案仍在調查，有關相關案情則不予回應。

據悉，該名所長年約40歲，女方從警不久，雙方差距10多歲，2人曾經短暫交往，但女方後來決定斬斷情絲，男方卻糾纏不清，女方不堪其擾，決定報案。市警局今天上午會後做出處分，火速將王男拔官調往其他分局任非主管職務。