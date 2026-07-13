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38名育幼院裡6天5夜騎向國境之南　蘇清泉：勇敢出發就能抵達

▲蘇清泉迎接嘉義市修緣育幼院和南投市玄愛育幼院圓夢小朋友們。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲蘇清泉迎接嘉義市修緣育幼院和南投市玄愛育幼院圓夢小朋友們。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

嘉義市修緣育幼院與南投市玄愛育幼院攜手舉辦「圓夢計畫」，38名孩子歷經6天5夜、一路從嘉義騎單車到墾丁，完成挑戰台灣最南端的夢想。立委蘇清泉得知後，特地前往枋寮火車站迎接，讚揚孩子用毅力完成壯舉，並勉勵「勇敢出發，就一定有機會抵達夢想」。

參與挑戰的孩子年齡橫跨國小一年級到國中三年級，另有4名學齡前幼兒隨隊搭車同行，全隊約70人共同完成這趟圓夢之旅。

▲蘇清泉迎接嘉義市修緣育幼院和南投市玄愛育幼院圓夢小朋友們。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲蘇清泉迎接嘉義市修緣育幼院和南投市玄愛育幼院圓夢小朋友們。（圖／蘇清泉服務處提供）

屏東縣籍立委蘇清泉得知消息後，特地撥空前往枋寮火車站迎接孩子們，送上祝福與鼓勵。他表示，看到孩子們靠著自己的雙腳完成長途騎乘，內心充滿感動與敬佩。

▲蘇清泉迎接嘉義市修緣育幼院和南投市玄愛育幼院圓夢小朋友們。（圖／蘇清泉服務處提供）

修緣育幼院院長李宗益分享，育幼院除營造家庭化生活環境，更重視孩子的心智教育，希望透過挑戰活動，培養孩子吃苦耐勞、面對困難不放棄的韌性。

他表示，這趟單車圓夢計畫早在一年前就開始規劃，讓孩子共同討論路程中可能遭遇的炎熱、暴雨、颱風、身體疲勞、脫水、腳踏車故障等狀況，並學習如何面對與解決；孩子們也在專業教練帶領下，提前半年展開體能訓練，利用假日循序漸進進行長短程騎乘練習，為挑戰做好萬全準備。

蘇清泉聽完分享後表示，院方不只是照顧孩子，更透過一次次挑戰，幫助孩子建立自信與面對人生困難的勇氣。他勉勵孩子們：「你們已經用雙腳證明自己做得到，未來人生就像這趟圓夢旅程，途中或許有風有雨，但只要勇敢出發，就一定有機會抵達目的地。」

席間，修緣育幼院董事長也笑著分享，自己因陪伴孩子，才有機會完成一路騎到南台灣的夢想，「以前根本不敢想像自己做得到。」一句話，道出這趟旅程不只改變孩子，也讓陪伴者一起完成夢想。

蘇清泉則表示，希望打造屏東成為一座能讓更多人實現夢想的城市，也將持續關注弱勢及失依兒少福利，讓更多孩子擁有勇敢追夢的機會。

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