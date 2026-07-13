破窗開門樣樣來！日本黑熊7天4度闖民宅　屋主頂門2分鐘保命

▲日本岩手縣雫石町一處民宅11日晚間又遭熊破窗闖入，該宅在7天內已遭熊4度「光顧」，前幾次闖入吃掉貓飼料、醃漬物、零食等。（翻攝自X@tweetsoku1）

圖文／鏡週刊

日本岩手縣雫石町一處民宅11日晚間又遭熊破窗闖入，該宅在7天內已遭熊4度「光顧」，前幾次闖入吃掉貓飼料、醃漬物、零食等，屋主透露曾死命頂住大門約2分鐘才避免災禍，無奈「一旦熊吃到甜頭，就會一再回來，希望能盡快將牠捕獲。」

綜合《讀賣新聞》《NTV》報導，岩手縣雫石町一處民宅7月11日18時左右再度遭黑熊闖入，70多歲男屋主報警聲稱「有熊闖進家裡的土間（玄關內側）」，他不斷大喊「啊！」試圖驅趕黑熊，最終黑熊約停留30秒後才從破損的窗戶離開，所幸屋主與同住家人均未受傷。

岩手縣警盛岡西警署表示，闖入的是一頭成年熊，疑似撞破窗戶後進入屋內，而這也是這戶人家7天內第4度遭黑熊闖入。黑熊7月5日曾兩度闖入民宅，並吃掉貓飼料及醃漬蕪菁；10日又再度侵入廚房，吃掉零食等食物；11日則再度破窗闖入。

男屋主回憶，5日第一次驅趕黑熊離開屋外後，黑熊竟站起來打開玄關大門，企圖再次闖入，他只能死命頂住大門約2分鐘，才成功阻止黑熊進屋。最終，屋主無奈直言「一旦熊吃到甜頭，就會一再回來，希望能盡快將牠捕獲。」

為防止黑熊再次闖入，岩手縣政府及雫石町已在住宅周圍架設電圍籬，並設置誘捕籠，嘗試捕捉黑熊。此外，附近還有3戶民宅也陸續出現黑熊闖入或目擊通報；警方研判，很可能為同一頭黑熊所為，故呼籲附近居民提高警覺。



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