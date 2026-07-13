活化台86橋下閒置空間　林俊憲爭取南區增設4座籃球練習架

▲立委林俊憲、市議員林依婷與相關單位，會勘南區台86線快速道路橋下籃球場規劃。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升台南市南區公共運動設施量能，活化台86線快速道路橋下閒置空間，台南市體育局13日辦理現地會勘，立委林俊憲、市議員林依婷與交通部公路局等相關單位共同研議設置籃球場的可行性，盼透過中央與地方合作，打造安全、舒適的社區運動場域。

林俊憲表示，近年全民運動風氣日益盛行，南區人口持續成長，但運動空間仍顯不足，許多青少年及居民反映缺乏就近打球的場所，因此積極爭取活化橋下空間，讓閒置土地發揮效益，不僅改善周邊環境，也提供民眾更多安全的運動選擇。

根據初步規劃，本案將利用台86線快速道路橋下空間，設置4座籃球練習架，並規劃連接步道、照明設備及周邊環境改善工程，滿足社區居民日常運動需求，同時兼顧使用安全及夜間照明。

場地將定位為鄰里社區型運動空間，預計服務周邊約500公尺、步行10分鐘生活圈內居民，初估可服務約3500至5000人。

林俊憲指出，橋下空間過去多半閒置，若能妥善規劃，不僅可以增加公共運動設施，也能提供青少年休閒活動場所，改善土地閒置問題，並符合中央推動全民運動及公共空間活化政策。

林俊憲要求，相關單位後續進行工程規劃時，應將排水、安全、照明、無障礙動線及維護管理等需求納入考量，讓設施兼具實用性與永續性，避免完工後衍生積水、照明不足或管理維護等問題。

林俊憲表示，本案能持續向前推進，感謝市議員林依婷積極反映地方需求，以及台南市長黃偉哲支持市府推動公共運動設施建設，盼中央與地方攜手促成橋下空間活化，為市民打造安全、舒適且具機能性的社區籃球場。