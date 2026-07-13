快訊／被描述成十惡不赦壞孩子　佀廣洋宣布放棄國民黨提名

▲佀廣洋日前就霸凌爭議鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋深陷霸凌、網路簽賭等爭議，被要求退選聲音不斷。對此，佀廣洋今（13日）表示，自宣布參選以來，社會各界對他學生時期有許多質疑與批評，甚至把過去的他描述成十惡不赦的壞孩子，澄清後相關攻擊並未停歇，為了不讓個人的事件造成黨內同志、長官的困擾，更避免影響選戰布局，決定放棄中國國民黨提名。

佀廣洋13日在臉書說，自宣布參選以來，社會各界對他學生時期有許多質疑與批評，甚至把過去的他描述成十惡不赦的壞孩子，即便有諸多與事實不符的描述，他仍以負責的態度致歉、澄清，但很遺憾相關攻擊並未停歇。

佀廣洋表示，學生時期犯的錯，母親的嚴厲責備傷心難過，老師的嚴詞訓誡苦心教誨，都讓他感到非常後悔，也不斷深自反省跟檢討，更感謝他們沒有放棄當時叛逆犯錯的孩子。

佀廣洋說，大學畢業後，他投入公共服務，五年多來，協助處理將近兩千件選民服務案件，面對每一位前來陳情的鄉親，都盡力傾聽、認真協助，希望用同理心理解他們的困難，用實際行動解決問題，他也始終提醒自己，要做一個比昨天更成熟、更有責任感的人。

佀廣洋表示，「因此，為了不讓個人的事件造成黨內同志、長官的困擾，更避免影響選戰布局，我決定放棄中國國民黨提名，繼續勤走基層，傾聽民意，謙卑反省檢討」。

佀廣洋表示，「最後，我要再次感謝一路以來關心我、支持我、相信我的每一位長輩、朋友與鄉親。因為你們的鼓勵，我才能有勇氣面對所有批評與挑戰。未來，我會以更加謙卑的態度、更加踏實的行動，繼續努力，不讓支持我的人失望。 」