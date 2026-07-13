一中商圈修眉店爆強迫推銷　台中市府：半年內接獲4件投訴

▲一中商圈某修眉店遭指控對女童強迫推銷產品，中市府指出，今年至今已有4件申訴。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市北區一中商圈一間修眉店遭指控，涉嫌對小六剛畢業的女童強迫推銷保養產品，甚至疑有限制離去情形，轄區台中第二警分局今天（13日）指出，已通知相關涉案人到案說明；台中市政府說，該店今年至今已有4件消費爭議申訴案，法制局和衛生局將前往稽查，密切觀察業者狀況。

法制局說明，位在一中商圈的該間商店，今年截至目前，市府有收到4件消費爭議申訴案，其中2件申訴人已撤回申訴，其餘2件由衛生局處理第一次申訴程序，發函該業者於15日內妥善處理。

法制局說，另有關張貼消費警示公告，目前該店家的申訴案件尚在處理中者有2件，市府將密切觀察業者申訴案件有無顯著增加、申訴案處理情形，以及有無違反消保法規等情況，依本市消費者保護自治條例規定辦理。

法制局指出，業者推銷的對象如是未滿18歲的未成年人，未成年人屬限制行為能力人，除依其年齡日常生活所必需，其購買商品(服務)的行為需得到其法定代理人事前允許或事後同意始生效力。國小學生購買化妝品顯非其日常生活所必需。法制局與衛生局將前往稽查，了解相關情形並提醒注意銷售手法與對象。

台中市第二警分局表示，本月10日下午3時許受理一起疑似強迫推銷案件，報案人為1名未成年學生，日前與同學至商店某店家消費時，店員在介紹保養產品過程中，疑有持續勸說並限制離去情形，警方已依規受理，並通知相關涉案人到案說明，後續將依涉嫌妨害自由罪嫌函送台中地檢署偵辦。