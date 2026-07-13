竊賊3分鐘「拔走整台ATM」偷光現金！　畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

印度奧里薩（Odisha）發生一起囂張劫案，一夥超過5人的竊賊11日深夜開著黑色車輛，用繩子把路邊一輛ATM強行拔起並拖到荒郊野外，把裡面的現金搜刮一空。這起誇張犯罪前後花不到3分鐘，全被現場監視器拍攝下來。

竊賊3分鐘得手 拔走整台ATM

NDTV報導，這起事件發生在當地11日凌晨，根據警方初步調查與監視器畫面，凌晨2時14分，一輛黑色車輛就停在ATM前方，數名男子下車並拿出繩子，一端綁在車尾，另一端則是死死勾住ATM。隨後車輛猛烈加速向前衝，一行人直接把整台ATM機器硬生生拔出，碎片殘骸散落一地。

到了凌晨2時17分，嫌犯迅速回到車上，帶著整台ATM離開。報導稱，他們把機器拖到一處偏僻地點後，強行撬開並盜走內部所有現金，隨後把損壞的機器棄置路中央。目前被盜走的具體金額仍不清楚。

警方在接獲報案之後趕赴現場，收回受損的ATM機器。警方正調閱監視器畫面，追查涉案車輛及嫌犯身分。當地居民表示，該地區近幾個月已發生多起竊盜及搶劫案件，要求警方加強巡邏、強化保全措施。