炎炎夏日出遊去！永慶房屋送員工走進「黃金絲路」感受壯麗景致

▲永慶房屋送業務夥伴出國去！2026展開「黃金絲路」之旅，共有850位夥伴和眷屬即將踏上旅程！

生活中心／綜合報導

暑假旅遊旺季來襲，「幸福企業」永慶房屋也準備大禮送業務夥伴一起出國玩耍！永慶房屋年年推出的「海外獎勵旅遊暨員工旅遊」，延續送員工前往冰島、日本、加拿大、馬爾地夫等地後，今年永慶房屋再送員工前往三亞、青島、以及富有歷史積澱的「黃金絲路之旅」！

今年共有425位永慶房屋經紀人員贏得海外獎勵旅遊，與家人共享夏日歡樂時光。除此之外，永慶房屋「2026永者Fun Song趣」員工旅遊也將於暑假期間展開，預計共有近4,000名員工及眷屬一起熱鬧出遊，打卡水族館、遊樂園等人氣景點，晚上更有高檔美食饗宴，吃喝玩樂一次滿足！永慶房屋還特別規劃趣味抽獎活動，只要記錄下旅程中的快樂瞬間，就有機會抱回額外獎金，讓旅遊回憶更精彩、驚喜再加碼！

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高薪和假期一次拿！永慶房屋打造幸福職場

永慶房屋透過完善的薪獎制度，鼓勵同仁勇於挑戰目標，為自己賺取高薪和假期！其中「年度海外獎勵旅遊」更是許多經紀人員每年最期待的福利之一。獎勵旅遊不受年資限制，只要業績達標就都能抱回機票，與家人同行！

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，員工是永慶房屋最重要的資產，因此永慶房屋不只為同仁打造可以爭取高薪的職場環境，更制定完整的休假制度和獎勵旅遊，幫助同仁取得工作和休假兩平衡的生活。除了「年度海外獎勵旅遊」之外，永慶房屋更提供「最高月休10天」制度，在既有的7天例休外，加碼3天「帶薪福利假」，鼓勵同仁善用休假安排旅遊、陪伴家人或投入個人興趣，享受努力帶來的生活回饋。

▲永慶房屋的「年度海外獎勵旅遊」不受年資限制，只要經紀人員業績達標，就能抱回機票！

誰說旅外才有高薪機會？呂婉菁穩定月收十萬

曾赴澳洲打工度假6年多的經紀人員呂婉菁返台後加入永慶房屋，短短兩年多的時間，在一對一師徒制及團隊的引導下，呂婉菁快速累積專業實力，目前穩定月收10萬元。呂婉菁表示，過去以為高薪工作必須背井離鄉才有機會，但長期離家、生活不穩定，加上缺乏明確職涯發展方向，讓她覺得旅外打工並非長久之計，於是決心返台並投入房仲產業，為自己賺取高薪。「如果去澳洲前就知道永慶房屋有這麼多福利，那我可能就不會去了！」

另一位曾有汽車業務經驗的經紀人員吳承鴻則分享，過去從事汽車銷售時，業績競爭相當激烈，業務都得全力衝刺自己的業績，客戶資源也多半由個人經營，因此同事之間難免有競爭關係，有時甚至會擔心客戶被搶走。遇到業績低潮時，也往往只能靠自己想辦法突破，壓力相當大。

加入永慶房屋後，他最大的感受就是「業務不再是一個人的戰鬥」。除了新人收入保障降低初期壓力，團隊合作制度更打破過去各自為戰的模式，透過資源共享、合作成交，不僅提升成交效率，也讓他有更多的學習與收穫。今年同樣有獲得「海外旅遊獎勵」的吳承鴻笑說，從去年看著學長姐上台，就激勵自己要更努力，如今成功達成目標，他的心裡格外有成就感。

▲吳政陽（左）表示，永慶房屋的科技工具讓他有更多時間服務客戶，贏得客戶肯定、帶動業績成長！

永慶用科技讓服務更細膩 吳政陽業績屢創新高！

連年獲得海外旅遊獎勵的經紀人員吳政陽表示，永慶房屋持續導入AI科技，不僅幫助消費者快速對焦適合的物件，也大幅減少繁瑣的行政作業，讓他能把更多時間投入客戶服務與需求分析，也獲得更多客戶的肯定，使得業績表現持續亮眼，屢創個人業績新高，近年業績最高近5,000萬！「AI不是取代業務，而是把業務從重複與行政工作中解放出來，讓我們更專注做好服務！」

塗振宏表示，永慶房屋持續從薪資保障、團隊支持、科技工具以及休假制度等面向優化員工福利，打造幸福職場。今年永慶房屋已在土城、新莊拓展2店，未來將持續朝雙北350家直營店目標邁進，歡迎想挑戰高薪、追求工作與生活平衡的人才加入，一起開創理想職涯！

