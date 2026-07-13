把握西部大開發機遇　彭慶恩：盼台商台胞在黔找到「財富密碼」

▲ 大陸國台辦副主任彭慶恩（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／貴州報導

大陸國台辦副主任彭慶恩今（13）日出席2026年貴州·台灣經貿交流合作懇談會並致詞。彭慶恩提出三點看法，大陸經濟展現強大韌性與活力，高技術產業蓬勃興起，為兩岸產業合作向價值鏈高端躍升提供戰略機遇，深化兩岸交流合作和融合發展。他呼籲廣大台胞認清「台獨」危害，堅持一個中國原則和「九二共識」，並重申大陸將一如既往支持台胞台企融入西部大開發等國家發展戰略，期盼台商台胞在貴州找到自己「財富密碼」。

「2026年貴州·台灣經貿交流合作懇談會」今13日在貴州貴陽登場，超過600多名兩岸各界人士參與。大陸方面出席貴州省委副書記、省長李炳軍、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍致辭；台灣方面出席新黨主席 吳成典、兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啓銘、兩岸企業家峰會台灣方面副理事長毛治國、全國台企聯會長李政宏、台灣商業總會理事長許舒博、中國國民黨中常委李德維、中國國民黨中評會主席團主席 劉大貝等人出席。

大陸國台辦副主任彭慶恩表示，舉辦本屆黔台會是貴州省落實習近平總書記關於對台工作重要論述的具體舉措，為在「十五五」開局之年加強黔台經濟合作、深化黔台融合發展提供了重要平台，有利於幫助台商台胞搶抓西部大開發機遇，優化產業布局、轉型升級發展，融入和服務構建新發展格局。他並提出三點看法與兩岸嘉賓交流。

彭慶恩指出，第一，兩岸經濟合作必將在中國現代化進程中不斷開闢新前景。今年以來全球經濟復甦乏力，外部環境動盪加劇，但大陸經濟依然展現出強大韌性與活力。這份韌性體現在穩的基本面上，一季度GDP同比增長5%，1至5月貨物進出口總額同比增長15.3%。他強調，無論風雲如何變幻，大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，這是大陸經濟的底氣，也是兩岸經濟合作的最大確定性。

彭慶恩表示，大陸方面1至5月規模以上高技術產業增加值同比增長13.1%，人工智能、新能源、高端裝備等戰略性新興產業蓬勃興起，新型電網、算力網、新一代通信網建設為發展提供硬支撐。這不僅是產業結構的優化，更是發展動能的轉換，為兩岸產業合作從傳統製造業向價值鏈、創新鏈高端躍升提供了戰略機遇。

他強調，大陸將在未來發展中突出高質量發展主題，以更高水平開放、更深層次改革、更優質服務，激發包括台企在內的各類市場經營主體活力，為台商台企扎根大陸發展營造更好環境、搭建更多平台、提供廣闊機遇，期盼兩岸攜手共同壯大中華民族經濟。

彭慶恩表示，第二，堅持以交流融合增進民生福祉，是發展兩岸關係的一貫初衷。兩岸同胞是一家人，兩岸經濟互補互利，發展兩岸關係的目標就是要讓兩岸同胞過上更好的日子。他強調，只要是有利於兩岸關係發展的事情，大陸都會盡力去做。

▲ 彭慶恩黔台會致詞闡明三方向：堅持一中原則、深化融合發展、守護共同家園 。（圖／記者任以芳攝）

他提到，今年4月中央台辦授權發布10項促進兩岸交流合作的政策措施，為進一步加強兩岸經濟合作、深化融合發展提供更多更實的政策服務，受到廣大台胞的廣泛歡迎，充分說明要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲。大陸將繼續秉持「兩岸一家親」理念，不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作的政策措施，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，讓台灣同胞參與兩岸經濟合作和融合發展的獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障。

彭慶恩指出，第三，堅持和平發展、守護共同家園，是兩岸同胞的共同責任。兩岸同胞同根同源、同文同種，是血濃於水的一家人。一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。他真誠希望廣大台灣同胞堅守民族大義、把握歷史大勢，認清「台獨」危害，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，攜手維護台海和平、守護共同家園。

彭慶恩進一步呼籲，台灣同胞應站穩民族立場，共同傳承弘揚中華文化，堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，增強做堂堂正正中國人的志氣、骨氣、底氣，踴躍投身交流合作、實現互利共贏，攜手共創祖國統一、民族復興的美好未來。

彭慶恩在致詞最後指出，貴州是西部陸海新通道的重要節點，陸海聯動、承東啟西，區位優勢明顯。近年來貴州持續優化產業格局，大力發展數字經濟、新能源產業，以數字經濟賦能實體經濟，大力推動新質生產力發展，經濟增長勢頭強勁。貴州省委省政府高度重視對台工作，持續優化涉台營商環境，落實落細惠及台胞的各項措施，大力推進黔台交流合作和融合發展。也期望越來越多台商、台胞、台青走進貴州、投資貴州，找到屬於自己的「財富密碼」以及「詩和遠方」