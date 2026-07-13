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屏檢檢察長林彥良上電台宣示查賄　「一定查、一定抓、一定罰」

▲林彥良檢察長接受屏東民立廣播電台專訪。（圖／屏東地檢署提供）

▲林彥良(左一)檢察長接受屏東民立廣播電台專訪。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

距離11月28日地方公職人員選舉投票日愈來愈近，屏東地檢署全面啟動查察賄選工作。檢察長林彥良13日親上廣播電台接受專訪，說明常見賄選態樣及檢舉管道，強調將秉持「沒有底線、沒有上限、沒有時限」的查賄決心，展現「賄選必查、買票必辦、違法必究」的強硬態度。

▲林彥良檢察長接受屏東民立廣播電台專訪。（圖／屏東地檢署提供）

▲林彥良檢察長接受屏東民立廣播電台專訪。（圖／屏東地檢署提供）

林彥良13日前往屏東民立廣播電台接受專訪，由高姓組長接待，並致贈感謝狀，感謝電台長期支持公益宣導。專訪中，林彥良以國、台語交替說明常見賄選手法，提醒民眾提高警覺。

他表示，除了直接發放現金外，提供禮券、提貨單、農漁產品、招待旅遊、餐宴、贊助活動經費、提供摸彩品、免除債務或介紹工作等，只要具有對價關係，並涉及要求支持特定候選人、影響投票意願，都可能構成賄選。

林彥良也分享檢方實際查賄案例，提醒民眾切勿抱持「選舉沒師父，花錢買就有」或「不拿白不拿」等錯誤觀念，以免觸法。他強調，本次查察賄選將秉持「沒有底線、沒有上限、沒有時限」的原則，「一定查、一定抓、一定罰」，展現「賄選必查、買票必辦、違法必究」的決心，絕不容許任何破壞選舉公平的行為。

屏東地檢署也呼籲民眾善用法務部設置的檢舉賄選專線「0800-024-099」，撥通後按「4」即可檢舉，檢方將嚴格保密檢舉人身分，並依法核發檢舉獎金，盼全民共同加入反賄行列，守護乾淨選風與民主價值。

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