午後雷雨持續到下周「2地防豪雨」　又有熱帶擾動發展

▲明天南方水氣北移，午後防雷陣雨。（示意圖／記者劉耿豪攝）

記者李姿慧／台北報導

午後雷雨將持續一周，明天南方水氣北移，南部、台東不定時有雨，中部以北及宜花午後有雷陣雨，且中部和北部山區要留意短延時豪雨。海神颱風路徑對台灣無直接影響，估4至5天後減弱，南海熱帶擾動未來將朝華南沿岸移動，不會直接影響台灣。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，未來一周需要留意午後雷雨，南部天氣不穩定，其中明天南方水氣北移，南部、台東有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區偶有零星降雨機會，中部以北、宜花午後有局部短暫雷陣雨，且北部以及中部山區有局部大雨或短延時豪雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭傑仁指出，周三至周六受西南風影響，周日到下周一偏南風，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部也有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲時晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後西半部山區有局部大雨，其中周三北部地區也有局部大雨發生的機率。

▲▼一周降雨與高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，鄭傑仁說明，未來一周，各地高溫約31到35度，局部地區有36度高溫，周三及周四台東有局部焚風發生的機會。此外，明天恆春嚴防長浪。

颱風動態方面，鄭傑仁表示，海神颱風目前位於鵝鑾鼻東南東方2050公里海面上，朝偏北北西方向移動，北移過程因環境不利發展，預計4天至5天後會減弱為熱帶低壓。

此外，南海低壓帶中有熱帶擾動持續發展，鄭傑仁表示，該區屬大範圍低壓帶，對流主要分布於外圍，系統整合速度和發展較慢，路徑預計朝華南沿岸方向移動，不會直接影響台灣，不過台灣處於高低壓邊緣地帶，水氣量偏多。