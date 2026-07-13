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墾丁森林遊樂區14日恢復開園　林保署提醒慎防落石+濕滑步道

▲墾丁森林遊樂區自7月14日起開放。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

▲墾丁森林遊樂區自7月14日起開放。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

巴威颱風遠離後，林業及自然保育署屏東分署陸續恢復轄區森林遊樂區及步道開放。其中，墾丁國家森林遊樂區完成災後整理，將於14日重新開園，但園區仍有倒木、斷枝清理作業持續進行。該分署提醒，山區雨後仍有落石、坍方及步道濕滑風險，民眾上山遊憩應提高警覺，注意自身安全。

受巴威颱風影響，林業及自然保育署屏東分署轄管雙流國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區及檜谷山屋與北大武山國家步道已於13日開放；墾丁國家森林遊樂區經整理後將於14日開放，惟因強風造成倒木及斷枝較多，區內仍有整理作業持續進行中，遊客行經請勿靠近。其餘高屏地區自然步道(如里龍山、尾寮山等)將於完成巡查後開放；另藤枝國家森林遊樂區、筏灣泰武步道則受之前雨勢影響，仍維持暫停開放。

近期山區天候仍不穩定，仍可能有局部雨勢，雨後土壤含水率較高，且步道路徑仍濕滑，北大武山國家步道往年山友最常因滑倒而發生意外。即使放晴，山區仍可能因土石熱漲冷縮，而有落石或土石崩落等情形，行經山壁、碎石路段請勿逗留，落實「停看聽」原則：「暫停、注意觀察並聆聽有無持續落石」，務必嚴加注意環境安全及自身體能，並於行走時注意重心。

更多國家森林遊樂區最新開、休園情形及步道開放訊息，請務必於出發前至台灣山林悠遊網查詢(http://recreation.forest.gov.tw)。

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