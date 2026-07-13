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卓榮泰致癌油專案會議下達5道指令　一週完成檢驗作業＋食安修法

▲▼行政院長卓榮泰出席「金融競爭力論壇-前瞻亞資中心2.0」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院卓榮泰院長今天（13日）召開「中聯油品案」專案會議，邀集衛福部、法務部、經濟部、農業部、教育部、行政院食安辦公室，及行政院消費者保護處等相關部會單位，就問題油品擴大預防性下架處置、食品安全管理制度精進、消費者權益保障及穩定油品、飼料供應等議題進行討論，並有五項重點裁示。

首先，要求「一週內完成所有檢驗作業，確保食安、控管風險」，行政院發言人李慧芝表示，政府秉持「食安優先、風險控管、資訊透明、保障國人權益」原則，對於中聯油品採取最嚴謹的處置措施。目前已確認之問題油品依法強制下架，其餘4月至6月生產油品及產品則採預防性下架。

李慧芝表示，截至目前為止，中聯4月至6月所生產的29批油品中，有3批尚未出貨，有5批之下游產品檢驗超標，其餘21批油品的第一層廠商相關樣本皆持續加速檢驗當中，卓院長指示，必須於一週內完成所有檢驗作業，以徹底確認風險程度。

第二，「三原則把關，檢驗合格後恢復預防性下架產品再上架」，李慧芝說，因考量中聯公司的油品顯恐非單一批次問題，故行政院於7月9日決定擴大預防性下架，以確保食品安全最高標準。然而，考量中下游相關食品業者影響廣泛，為使合法業者、合規產品能依照標準，經檢驗合格後恢復上架，指示衛福部研擬重新上架原則，將採「分源分項」、「逐批確認」、「上下游核對」三項原則辦理，經食藥署或第三方認證檢驗機構檢驗合格後，始得恢復上架販售，以兼顧食品安全及合規產業正常運作。

第三，「一週內提出食安法及子法修法，2個要求、5個增訂從制度面強化食安管理」，李慧芝表示，卓院長裁示衛福部必須於一週內完成《食品安全衛生管理法》及相關法規修正預告，除了「2個要求」，即要求強化「源頭管理」，包括原料查驗與允收標準；要求強化「製程管理」，即重大變更需有試製與檢驗，此外，也透過「5個增訂」強化三級食品安全管理機制。

李慧芝說，第一級管理：「增訂」業者自主檢驗頻率，最上游廠商從每半年自主檢驗加嚴為逐批檢驗，第一層廠商從每半年自主檢驗加嚴為每季檢驗；「增訂」一定規模以上製造業者自設實驗室應經主管機關認證；「增訂」實驗室管理及即時通報義務。

李慧芝表示，第二級管理：「增訂」第三方驗證機構針對異常案件主動通報之法律責任；而第三級品管，是「增訂」查廠頻率，並針對高風險業者擴大抽驗，建立更完善的食品安全風險預警及管理制度。

第四，「持續落實校園食安機制」，李慧芝表示，教育部第一時間啟動校園食品安全應變機制，卓院長也指示教育部，持續配合食藥署最新公布的受影響產品資訊，會同地方政府擴大清查及追蹤，督導學校落實食品安全管理及通報作業，並持續透過校園食材登錄平台公開資訊，維護校園飲食安全。

最後第五，「穩定油品及飼料供應，保障消費者權益」，李慧芝指出，在保障消費者權益方面，卓院長指示消保處與經濟部持續協調各通路業者，完善退換貨機制，確保消費者權益獲得充分保障；另針對食用油及飼料供應，卓院長責成經濟部與農業部密切合作，透過協調調度、供應調節及替代方案等措施，維持國內市場供應穩定。

李慧芝強調，政府將持續以最高標準落實食品安全管理，秉持公開透明原則，即時向社會說明最新檢驗結果及處理進度，兼顧國人健康、消費者權益及產業穩定發展。

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