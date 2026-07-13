收死亡威脅！八炯喊對岸砸250萬「買他手腳」：能帶武器出門嗎？

▲八炯紀錄片正在籌備新的紀錄片。（圖／翻攝自「攝徒日記」）



記者施怡妏／綜合報導

台灣知名反共網紅八炯（温子渝）日前透露，將推出新的紀錄片，不過有線人透露，對岸出資找上廈門四海幫，再透過台灣人對他下手，開價為新台幣250萬元。八炯也說，約一個月前曾聽聞台灣有人以相近金額要「買他」，他直呼「請問台灣政府，我可以合理帶武器出門嗎？」

對岸出資250萬 找人買他手腳



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八炯在臉書發文，「看來，我即將推出的紀錄片，讓中共急了」，近期收到線人提供的消息，對岸出資聯絡廈門四海幫，再透過尋找缺錢的台灣人，「要買我手腳，250萬台幣。」

八炯接著表示，其實早在前一個月，也曾聽聞台灣有人要出錢「買他」，價格也差不多是250萬元，「反共反成這樣，還要被自己人說為了流量。」

▲八炯。（圖／記者湯興漢攝）



面對威脅消息，八炯喊話政府，自己是否可以合法攜帶武器出門，「我不怕跟人互打，我怕的是壞人有武器，我沒有保衛自己的武器，跟現在國軍武器被擋一樣，這樣誰還敢反共？」

貼文曝光，網友提醒他多注意安全，「還是要注意人身安全喔」、「感謝八炯為了台灣自由民主發聲，請務必小心謹慎面對，支持善良老百姓擁有保護自己的武器」、「最好去警察局備個案，可以的話請個保鏢」、「八炯君，真的要很小心，祈求一切平安」、「請注意安全，大家都與你同在」、「請您多保重，注意防範，而且先向警局備案」。