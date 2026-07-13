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爆林飛帆喬選舉貸款挨告　王鴻薇揭吹哨者：合庫投信前董座司機

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委王鴻薇2023年底公開指稱，原本要跟她角逐立委的民進黨前副秘書長林飛帆，曾透過合作金庫證券投資信託公司前董事長林柏裕找公股行庫喬選舉貸款，林飛帆告王涉嫌誹謗。林柏裕今（13日）被台北地院傳喚作證，聲稱王提出的錄音不是他的聲音、他也沒說過喬貸款等內容，林飛帆委任的律師指出，王是把「拜訪」錯譯成「貸款」、企圖惡意構陷，王反擊指出，這段錄音就是林柏裕的司機提供。

▲林飛帆宣布退選記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林飛帆現任國安會副秘書長。（資料照／記者林敬旻攝）

林飛帆現任國家安全會議副秘書長，今委任律師出庭代打，提示王鴻薇用來指稱林飛帆喬選舉貸款的錄音檔其中13秒，詰問作證的林柏裕「是不是你的聲音」，林柏裕篤定說「不是我本人」，並指王鴻薇開記者會爆料前，沒先找他查證。

▲▼國民黨立委王鴻薇被國安會副秘書長林飛帆控告涉犯加重誹謗罪嫌，今7/13到台北地院出庭，揭露吹哨者就是合庫投信前董事長林柏裕的司機。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨立委王鴻薇被國安會副秘書長林飛帆控告涉犯加重誹謗罪嫌，今（13日）到台北地院出庭，揭露吹哨者就是合庫投信前董事長林柏裕的司機。（圖／記者黃哲民攝，下同）

王鴻薇與辯護律師出庭，用同一錄音檔從頭播放1分30秒，涵蓋林飛帆委任律師提示的13秒，問林柏裕「這些話是不是你說的」，林說「不記得」，辯方質疑他只聽13秒就否認是自己聲音，為何聽完90秒還不清楚內容在講什麼，就變成「不記得」。

林柏裕聲稱「我就沒印象說過這些話」，辯方追問「沒印象還是沒說過」，林柏裕說「沒印象」。

▲▼國安會副秘書長林飛帆告國民黨立委王鴻薇誹謗他喬選舉貸款，合庫投信前董事長林柏裕今7/13到台北地院作證，否認王鴻薇提出的錄音檔是他的聲音。（圖／記者黃哲民攝）

▲國安會副秘書長林飛帆告國民黨立委王鴻薇誹謗他喬選舉貸款，合庫投信前董事長林柏裕今（13日）到台北地院作證，否認王鴻薇提出的錄音檔是他的聲音。

辯方乾脆唸出譯文，錄音中的說話者表示民主選舉就是要錢，沒錢怎麼選，「之前林飛帆來找我們，沒有人知道，卓榮泰那邊有照片為證」、「林飛帆突然不選了，我跟很多人講他的貸款是我們的，貸款的單位已經付錢，現在換成謝佩芬」等語，問林柏裕這些話是什麼意思。

林柏裕重申「不好意思，我不記得我有講這些話」、「我不知道這是什麼意思」，他承認見過林飛帆，忘記時間、地點跟事由，他知王鴻薇開記者會公布這個錄音、但爆料內容不實，他自認錄音內容不是他說的，就沒必要出面澄清不是他的聲音。

王鴻薇獲准提問，先讓林柏裕承認先前自己確實有位司機叫做「子豪」、是公司派給他，王接著斬釘截鐵表示：「這個錄音，就是『子豪』所提供！」

▲▼國民黨立委王鴻薇被國安會副秘書長林飛帆控告涉犯加重誹謗罪嫌，今7/13到台北地院出庭，揭露吹哨者就是合庫投信前董事長林柏裕的司機。（圖／記者黃哲民攝）

林飛帆委任律師趕緊發問解圍「你有沒有帶林飛帆去銀行喬過貸款」，林柏裕答稱「絕對沒有」。委任律師強調，不論是耳聽或使用AI轉譯，這段錄音的譯文關鍵字都是「拜訪」，王鴻薇錯譯成「貸款」，顯然未善盡合理查證義務、意圖惡意構陷。

王鴻薇反擊指出，這段錄音全文都在談錢，不是「拜訪」，聲請傳喚提供錄音檔的「子豪」作證，並當庭勘驗這段錄音檔案。法官命王鴻薇和律師一周內提出要傳喚證人的年籍與地址，擇期再開庭。

林柏裕開完庭領取500多元證人旅費快閃，不願回應媒體發問。王鴻薇庭外受訪表示，林柏裕證詞反覆，對於和林飛帆見面細節一語帶過，但她握有林柏裕司機提供的錄音檔，代表有查證。

王鴻薇批林飛帆身居中央高官，卻浪費司法資源，要讓打算檢驗他的人閉嘴。至於公布消息來源會否造成傷害，王鴻薇說過去很保護消息來源，結果司法對她非常不利，很多青鳥側翼更藉此加油添醋，她只能用這種方式表明自己確實有消息來源，就是林柏裕的司機。

本案源於林飛帆在2023年獲民進黨徵召，參選2024年台北市第三選區（中山、北松山）立委，挑戰尋求連任的王鴻薇，但2023年6月延燒全台的#Metoo風暴中，民進黨內部出現性騷事件，林飛帆宣布以最高標準承擔督導責任而退選。

王鴻薇同年12月28日，以「信賴金融喬貸款？爆卓榮泰找公股銀行幫候選人『喬貸款』」為題，開記者會公布錄音檔，指稱卓榮泰聯繫公股銀行，替當時要參選立委的林飛帆等選將喬貸款，卓和林都駁斥王的說法，林並提起本件自訴，控告王涉嫌加重誹謗。

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