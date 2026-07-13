收穫近3500件誠實作品！永慶房屋支持學子勇敢做夢

▲永慶房屋人資部協理塗振宏（中）與第35屆時報金犢獎的得獎同學合影留念。

生活中心／綜合報導

「第35屆時報金犢獎國際競賽」獲獎名單揭曉！今年共有1765個大專系所參賽，累積超過11.2萬件投稿作品，7日於新北市政府大禮堂舉辦頒獎典禮。「房仲第一品牌」永慶房屋今年持續贊助「時報金犢獎」，並收穫近3500件誠實創意作品，迴響相當熱烈。永慶房屋人資部協理塗振宏也親臨現場，為所有獲獎同學獻上喝采與祝福。

為永慶「誠實」品牌注入新世代的活力

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塗振宏分享，永慶房屋透過贊助「時報金犢獎」為學子們搭建舞台，也讓來自新世代的聲音，為永慶注入寶貴的養分和啟發。永慶房屋贊助「時報金犢獎」五年以來，已經累積收集超過1.5萬件作品，在支持青年勇敢逐夢的同時，也見證許多充滿創意和熱情的作品孕育而生。

今年永慶房屋邀請學子以自己的視角和新世代語彙揮灑創意，以創意轉譯永慶房屋「先誠實再成交」的品牌主張，為「誠實」價值注入來自年輕世代的創新思維和創意表現，激盪出更貼近年輕世代的品牌生命力。

台中科大用「膠帶」意象展現誠實價值 抱回金獎

其中，由國立臺中科技大學的許薇、張景婷、張雅茜共同創作的《先誠實 再成交》三短片作品，以「膠帶」作為貫穿三支短片的共同意象，分別透過滲水的紙袋、漏氣的氣球、破裂的玻璃杯三種情境，表達「以掩飾、補救來取代誠實面對問題，終究無法解決困境」的意涵。

影片中，膠帶看似可以暫時修補缺口，卻無法阻止紙袋持續漏水、氣球不斷漏氣、也沒辦法挽救玻璃杯逐漸擴大的裂痕。這三支短片以反面手法映襯出「誠實」的重要性；亦以「膠帶」和「交代」的諧音，彷彿在暗喻「給個交代」只能拖延眼前的困境，卻可能招致更慘烈的後果。這項創作以直擊人心的意象和細膩的隱喻，成功贏得永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎金獎榮譽。

▲來自輔仁大學的鍾香嫀（右）以平面創作《坦誠相見》，贏得永慶房屋品牌形象廣告設計獎銅獎。

AI時代下 創作能否觸動人心更顯關鍵

來自上海第二工業大學吳元響的作品《素顏相見》，以相親為情境，傳遞即使坦誠相見也能贏得芳心，展現出誠實的魅力。影片中細緻成熟的動畫質感，為吳元響贏得了銀獎。至於來自輔仁大學的鍾香嫀則以平面廣告創作《坦誠相見》，透過撥開高麗菜、橙子、和香蕉三種蔬果外皮，表達「誠實就是揭開外表」的意涵，並以「菜心」對應「猜心」、「柳橙」對應「赤誠」、「香蕉」呼應「成交」等諧音，饒富趣味地展現房仲業中「誠實」的價值，因而捧回銅獎。另外，來自復興商工的孫瑋辰《先誠實，再成交 (市場食材篇)》作品，藉由結合水果和房屋的意象，表達光鮮亮麗的外表下卻可能潛藏瑕疵，唯有誠實揭露，才能凸顯真相，贏得最佳新銳奬。

塗振宏表示，今年投稿的作品，都讓我們看見學生們多元且充沛的創作力。他也指出，在AI時代下，AI工具讓創作變得更加便利，也因此，創作靈感是否來自真實的人生經驗與情感、能否觸動人心，往往就會成為關鍵。塗振宏勉勵所有學子，誠實有各式各樣的面貌、藏在日常生活中的各種角落。只要願意仔細的觀察它、挖掘它，就能發現「誠實」的多元風景。他也期待未來能夠持續收穫同學們的精彩作品，為「誠實」賦予更多屬於年輕世代的青春魅力。

▲第35屆時報金犢獎國際競賽永慶房屋品牌形象廣告設計獎獲獎名單。