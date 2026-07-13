想體驗商務艙「短程航班有感嗎？」　過來人曝經驗：不只躺著舒服

▲原PO想帶太太飛日本。圖與本文無關。（示意圖／桃機公司提供）

網搜小組／曾筠淇報導

一名男網友發文表示，為慶祝妻子下個月生日，計畫讓對方體驗看看商務艙，但考量長程航線花費太高，他打算飛日本就好。只是，他又擔心搭短程的話，是否會不夠盡興？因此發文尋求大家意見。貼文曝光後，引起討論。

想讓太太體驗商務艙

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「第一次搭商務艙想選短程值得嗎？」為標題發文。原PO透露，兩人從未有商務艙經驗，因下個月是妻子生日，所以想準備搭機驚喜。但查詢後發現，飛往歐美的長程艙位來回動輒十幾萬元，高昂票價讓他難以負擔，只好放棄長途航班。

憂短程航班不過癮

原PO指出，若改選東京，商務艙只需加價1、2萬元。但他考量航程僅3小時，深怕還沒體驗夠就準備降落，事後反而覺得空虛。為此，他猶豫是否該省下預算，轉作升級住宿或吃大餐？同時想知道，第一次體驗商務艙，選短程有感嗎？

貼文曝光後，過來人分享經驗，「我之前東京是去程經濟、回程商務，因為我想走專屬通道不想累得要死還要排長長的隊出關，行李又可以帶更多，而且也不會多太多錢，重點是回程可以躺平小睡還是不錯的」、「我以前覺得想把錢省下來去住飯店什麼的比較實在，自從有一次老公偷偷升等過後，就回不去了。不只是單純搭機的時候躺著很舒服，包含幾乎不用排廁所、可以快速通關、可以進貴賓室都是一部分，絕對沒有什麼因為短程就沒感覺這種事發生」。

還有網友回應，「短程商務艙如果又碰上非平躺的機型，一點都不值得，我長途都只飛商務艙的人但短途從來不買商務，你真的想體驗去開里程單程長途商務艙+單程經濟艙回來」、「商務艙太美好，會捨不得下飛機。如果你老婆也是務實的人，我會投飯店升等或吃好一點；如果老婆是比較浪漫派的人，那可以搭搭商務艙讓她感受一下」、「當然是住跟吃好一點比較值得」。