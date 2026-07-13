台水六區辦廉政職安講習　約80名監造人員、承攬商強化法遵意識

▲台灣自來水公司第六區管理處辦理115年度廉政誠信暨職安宣導，約80名監造人員及承攬廠商參加。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為強化及協力廠商對採購規定、職業安全與反詐騙等議題的專業知能，台灣自來水公司第六區管理處13日辦理「115年度廉政誠信暨職安宣導」，邀集監造同仁及承攬廠商約80人參加，透過專家專題講授及案例解析，提升採購作業、法令遵循與職業安全衛生觀念，落實廉能治理。



本次講習邀請台灣中油股份有限公司採購處南部採購中心主任顏豪擔任講師，講授採購業務應注意事項及可能衍生的法律責任，並透過實務經驗與案例分享，協助台水同仁及承攬廠商精進採購知能，強化法遵意識。



下午課程則由勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，針對生物危害、熱危害事故預防及工安法規修正等內容進行宣導，藉由法規說明與實務案例解析，提升同仁及承攬商對法律規範與職業安全的認識。



台水六區處表示，希望透過教育訓練，提醒員工及承攬廠商重視職業安全與衛生，從工作環境、施工管理及人員安全等面向落實防護，共同打造優質工作環境，實現「工安、人安、心安、廉安」的供水目標。



台水六區處指出，肩負供應大台南地區民眾量足、質優自來水的責任，除需確保工程施工品質，也有賴施工人員及監造人員具備良好法治素養與專業能力。



台水六區處強調，期盼透過多位講師的專業法規講解及實務案例分析，有效提升同仁與承攬商的採購、法律及職安知能，精進廉能意識，強化企業誠信體質，實踐廉能治理與永續經營的核心理念。