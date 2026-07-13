曼谷酒吧惡火「大量焦屍扭曲變形」！救援隊曝原因：生前痛苦掙扎

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一間酒吧12日深夜發生火警，導致27人死亡，參與現場搜救的救援人員公開了火場內煉獄的恐怖細節。第一線救援人員指出，大多數罹難者陳屍於廁所與舞台附近，且多數死者生前在極度高溫下瘋狂掙扎，導致遺體嚴重扭曲變形，死狀慘烈。他同時憤怒指出，現場明明有4道門，店家疑似為了防止客人吃霸王餐，竟私自將2道門鎖死，導致傷亡慘重。

▲第一線救援人員公開現場慘況。（圖／翻攝自khaosod，下同）



雙手扭曲緊抓、焦黑難辨！搜救隊挺進餐廳驚見「舞台與廁所焦屍堆疊」

根據khaosod報導，參與現場救援的泰國知名慈善組織「報德善堂（Poh Teck Tung Foundation）」義工班宗（Banjong Wattana）沉痛表示，12日深夜接獲通報時，整棟建築物已被惡火完全吞噬，高溫與連環爆炸讓各單位搜救人員一開始根本無法靠近。

直到火勢稍稍被壓制、搜救隊全副武裝挺進內部時，眼前的景象頓時讓所有人震驚不已。班宗透露，大批死者的遺體嚴重燒傷，且集中在舞台前方與狹窄的廁所內部，由於火場溫度極高，死者生前在火海中瘋狂掙扎，導致肢體與手指僵硬、扭曲。遺體也因嚴重受損，無法辨識性別與身分，目前仍待法醫進行DNA鑑定，才能確認身分。

4道逃生門竟鎖死2道！店家「防逃單」慘變封死索命密室

班宗也揭發了這起重大慘劇背後的驚人安全漏洞。他指出，這間夜店內部明明設計了4道大門，但在案發當下，只有2道門能正常開啟，另外2道門被完全封死，嚴重影響逃生進度。

此外，起火時，店內驚恐的顧客們全擠在唯二的出口，現場爆發嚴重的騷動與踩踏意外，許多人被撞倒在地。救援人員在出口附近尋獲多名失去意識的傷者，但距離火源最近的顧客則是根本來不及逃生，成為焦屍，從出口噴出的火勢也將路樹燒得焦黑。

班宗強調，雖然可以理解店家為了防止顧客不付錢，往往會刻意封鎖其他出口、限制進出動線，但在攸關生死的緊急關頭，顧客的生命安全才應該是最高準則，「如果當時4道門全部都是開著的，絕對有更多人可以逃出，不會死這麼多人。」