一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相！徵信社也點頭

▲汽旅員工曝心聲，直接說訪客就好。（示意圖／ETtoday資料照）



記者劉維榛／綜合報導

解釋越多越不單純！一名女摩鐵員工直呼，不少客人先開房後，同行者抵達時都會急著向櫃檯解釋是男女朋友或夫妻，但其實直接說是「訪客」即可，櫃檯根本不在意。貼文曝光後，同業也留言認證，「真的不用浪費時間解釋」；甚至有徵信社人員透露，自己常因抓姦入住，各種組合都遇過，櫃檯也從未多問。

越急著解釋越可疑！員工曝：說「訪客」就好



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一名女網友在Threads分享汽旅冷知識，每當遇到客人一個人先辦理入住，等同行者抵達後，還會特地向櫃檯解釋，「這是我女朋友」、「這是我老婆」、「這是我男朋友」等身分。她直言，其實大家誰也不認識誰，只要直接告知是「訪客」即可，櫃檯人員會依照流程處理，不需要花時間解釋彼此關係。

文章曝光後，網友笑回，「解釋就是掩飾」、「就跟買保險套遮遮掩掩一樣的道理」、「大家都知道是短租的女友，不用特別解釋的」、「因為怕被發現，更不單純。」不少人認為，越急著說明，反而更容易引人聯想。

留言之中，也釣出不少旅館從業人員留言認證，「完全不在乎他們是不是叫外送茶，還是出軌、劈腿之類的，真的很浪費時間」、「說訪客我就會打內線去確認了，真的不用解釋你是誰。」甚至有徵信社人員分享，「我可以證明櫃檯真的不會管我們，因為我常常抓姦時一個人開房，或是兩個男的，又或是兩個男的加委託人一個女的，各種組合都沒有被問過」。