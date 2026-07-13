分科測驗生物「黃金米、抗生素」入題　高中師：難易適中

▲分科測驗下午最後一節考生物。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（13日）首日最後一節考生物，包括黃金米、抗生素、細胞膜構造都入題。入闈協助審題的高中教師認為，今年生物科取材多元廣泛，試題非常重視實驗題，包括豬心剖面圖等，也重視知識理解與應用，整份試卷「難易度適中」，具有鑑別度。

分科測驗今天最後一節考生物，總共1萬3961人報考，1744人缺考，缺考率12.349%，比去年增加2.2%。

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入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年生物科試題取材廣泛，除基本生物學科知識外，融入多元題材，包括百年前窯烤麵包的酵母菌是哪一菌種、β-胡蘿蔔素能延長種子壽命等。試題也非常重視實驗題，例如從豬心剖面圖判斷是靠近胸腔背面或腹面一側，引導學生從圖表數據擷取資訊，進行邏輯性思考與歸納分析。

高中老師進一步指出，今年生物科重視知識理解與應用，將所學知識以圖表方式呈現並應用，也重視實驗原理與操作，考生不僅需實際操作、觀察過，還要融會貫通基本原理。整份試卷「難易度適中」，具有鑑別度。

入闈協助審題的試考生認為，今年生物科不一定要死記各種細節，但須掌握課綱要領並做出合理推測，試題沒有過度艱澀記憶性內容，整份試題大致涵蓋選修生物各冊內容，考題以各種形式評量考生不同面向的能力，整體來說難易度適中。