薪資翻倍成長　機械系青年轉行塗裝技師繪出職涯新風景

▲魏子堯熱愛手作，專注塗裝神情。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

27歲的桃園子弟魏子堯，曾因學用落差與技能不足，在求職過程中屢屢受挫，後續他報名參加勞動力發展署桃竹苗分署「室內裝修漆藝實務班」重新學習技能；結訓後投入室內裝修產業成為塗裝技師，薪資翻倍成長，成功翻轉職涯。

勞動力發展署桃竹苗分署13日指出，機械工程系畢業的魏子堯，踏入職場時曾因實務技能與產業需求存有落差，在求職過程中多次受挫，讓他一度感到焦慮。熱愛手作的他希望未來工作能跳脫文書性質，為培養一技之長，他曾進入裝潢木工產業擔任學徒，從基礎開始學習技能，但在實務過程中發現傳統師徒制較缺乏完整且系統性的訓練。

▲桃竹苗分署開辦建築裝修及漆作等職業訓練課程。（圖／桃竹苗分署提供）

後來，在親友建議下，他轉而報名桃竹苗分署「室內裝修漆藝實務班」，希望透過專業職訓課程強化技能。魏子堯坦言，剛開始學習建築塗裝漆藝時，對色彩搭配、調色技巧和圖案比例都不熟悉，雖然能在紙上畫出設計草圖，但真正要把圖案呈現在大面積牆面上，卻是一大挑戰。所幸在訓練師循序漸進的指導下，從基礎草圖、調色練習到大型牆面實作，一步步累積構圖、塗裝等專業技能，並透過反覆實作、課後練習與老師的個別指導，如今已能將腦中的創意構想，精準呈現在牆面的作品上。

經過密集實務訓練後，魏子堯逐步克服大型牆面創作的挑戰，專業技能日漸成熟，結訓後順利進入前衛東方藝術塗裝公司擔任塗裝技師，他感謝桃竹苗分署提供扎實的實務訓練，經過3年的學習與磨練，如今已能獨立完成案場工作，並憑藉所學穩健在室內裝修漆藝領域中發揮所長，朝專業職人的目標持續前進。

桃竹苗分署長賴家仁表示，因應國家推動跨領域技術人才培育及重點產業發展政策，分署持續開辦理論與實務並重的職業訓練課程，協助15至29歲失（待）業青年強化專業技能、提升就業即戰力。凡參加資訊、電機、機械及營建建築設計等政府重點產業相關訓練課程，不僅最高可獲10萬元訓練費補助，每月亦可領取8,000元青年職前訓練學習獎勵金，結訓後還會提供就業媒合服務，協助青年順利轉銜職場。他更強調，「把學習轉化為能力，就是最實際的職涯投資。」