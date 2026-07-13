快訊／下班注意　豪雨狂炸4縣市

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對12縣市發布豪大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（13）日新北市、南投縣、雲林縣地區及新竹縣山區有局部大雨或豪雨，嘉義以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報

影響時間：13日下午至13日晚上

＊豪雨：新北市、新竹縣山區、南投縣、雲林縣

＊大雨：台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象署豪大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今明兩日南方水氣北移，天氣較為不穩定，南部及東南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東南部及恆春半島有局部較大雨勢發生的機率；午後中部以北地區有局部大雨或短延時豪雨，而其他山區有局部大雨發生的機率。

周三至周五西南風影響，周六、周日偏南風影響；南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後西半部山區有局部大雨發生的機率。

氣象署也提醒，周二適逢年度大潮，西南部(嘉義至屏東)、東半部(基隆、新北、宜蘭至台東)沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象。

資料來源：氣象署