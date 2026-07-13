天坑案楊文科一審無罪！竹北市長參選人邱臣遠：安全底線不能退讓

▲民眾黨竹北市長參選人邱臣遠。（圖／民眾黨）

記者莊智勝／新竹報導

豐邑集團位於竹北的建案「豐采520」開工後數次發生道路坍塌，其中更有輛特斯拉遭天坑吞沒，引發社會輿論關注。竹檢偵查後認為新竹縣府放縱建商，處理過程中過度採納建商意見，認定縣長楊文科收賄，依貪汙罪將其起訴。全案歷經一年多審理，新竹地院今(13日)下午一審宣判楊文科無罪。對此，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠表示，尊重司法，但豐采520案帶來的安全疑慮與集體的不安，不會隨著案件宣判而消散。

邱臣遠表示，對於判決結果，尊重司法的獨立審理與認定，司法判決釐清了法律層面的責任歸屬，但不可否認的是，豐采520案過去所引發的數次坍塌意外，已對竹北市民的居住安全帶來疑慮。這份社會集體的不安，並不會隨著案件的宣判而消散。

邱臣遠認為，相較於法律責任的界定，「我們更關注的是這棟建築與周邊道路未來的實質安全。」無論判決結果為何，捍衛公共安全的底線絕不能退讓。結構安全的嚴謹複查、周邊交通動線的妥善復原，以及後續工程進度的公開透明，皆不容許有絲毫鬆懈與延宕。縣府在接下來的處置上，也必須對市民提出更具體、負責的交代。

邱臣遠指出，竹北要永續發展，安全永遠是最基本的前提。以最嚴格的標準落實各項公安把關，讓竹北市民享有安全居住環境，這才是真正重要的事情，「也是我未來責無旁貸的使命。」