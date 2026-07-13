台南草湖寮重劃區逢雨就淹　陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

▲立委陳亭妃接獲地方里長反映後，邀集市府相關單位前往安南區草湖寮重劃區現地會勘。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區草湖寮重劃區每逢豪雨便出現排水不良，並引發周邊社區積淹水問題，立委陳亭妃接獲梅花里長林思萍、鳳凰里長施文瑞反映後，立即邀集台南市政府水利局、工務局、地政局及安南區公所現地會勘，要求相關單位在1週內安排全面排水檢測，找出阻塞及積淹水原因，提出徹底改善方案。

陳亭妃表示，地方里長長期觀察草湖寮重劃區排水情形，發現每逢大雨，重劃區內部積水無法順利宣洩，不僅造成區內積淹水，也因水流往地勢較低處漫流，影響梅花里、鳳凰里及大安里等周邊既有住宅社區。

陳亭妃指出，重劃區內部分溝渠已出現青苔及死水，顯示排水不良並非今年6月豪雨才發生，而是排水系統可能早已存在結構性問題，必須盡速釐清原因並改善，不能每逢豪雨便讓居民承受淹水風險。

陳亭妃說，依都市規劃原則，重劃區位於地勢較高處，應具備區域逕流分攤及逕流管制功能，除妥善處理自身排水，也應兼顧周邊地區排水需求。然而，目前重劃區尚未大量興建房屋，就已發生積淹水情形，若未及早改善，未來開發完成、不透水面積增加後，淹水風險恐進一步升高。

陳亭妃要求，市府相關單位應於1週內排定全面檢測時間，運用專業儀器檢視整體排水系統，查明是否存在設計缺失、箱涵未貫通、排水瓶頸或高低差配置不當等問題，並依檢測結果提出具體改善方案，從源頭解決積淹水問題。