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竹北天坑案涉圖利獲判無罪　楊文科：事實不會被抹黑掩蓋

▲竹北天坑特斯拉。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣竹北「豐采520」建案工地至少五度坍塌出現天坑。（圖／ETtoday資料照）

記者葉品辰／新竹報導

新竹縣長楊文科涉入竹北「豐采520」天坑案，遭檢方依《貪污治罪條例》起訴，並建請重判10年以上徒刑。新竹地方法院今（13日）一審判決楊文科無罪。判決出爐後，楊文科在臉書發文表示，「今天我沒有喜悅，只有欣慰」，並強調司法終於還原事實，也還給他與縣府團隊一個公道。

竹北「豐采520」建案自開工後發生5次道路坍塌、3次工地內部塌陷，2023年4月27日更有一輛特斯拉電動車墜入天坑引發關注，楊文科遭檢方指控收受建商不法利益，介入建案復工程序，2024年依《貪污治罪條例》起訴，並建請法院判處10年以上徒刑。不過新竹地院審理後，今日判決楊文科無罪，全案仍可上訴。

▲新竹縣長楊文科出席藍營縣市長聯合對策會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹縣長楊文科。（資料照／記者林敬旻攝）

楊文科表示，法院認定他無罪，再次證明自己的清白，「事實應該由證據來說明，絕不會被抹黑掩蓋」。他指出，過去這段時間承受外界許多質疑與攻擊，甚至被貼上「圖利」、「護航建商」等標籤，但身為縣長從未逃避檢驗，也始終相信真正能說話的不是口水，而是證據與事實。

針對外界質疑縣府護航建商，楊文科強調，天坑事件發生後，縣府第一時間就主動將案件移送檢調，並未替任何人開後門，也沒有放水建商，而是要求建商負起責任，並設下4項復工條件，包括完成第三方結構安全鑑定、周邊道路安全改善及鑑定、監測機制須由三方共同確認，以及提撥1億元鄰損賠償擔保金，待所有條件達成後才同意復工。

他也反問，「如果我要護航建商，為什麼要主動把案件移送檢調？如果我要護航建商，為什麼要讓建案停工超過600天？如果我要護航建商，為什麼要設下四道嚴格門檻，每一項都必須達標才能復工？」並強調，法院判決已清楚說明他未收受任何不法利益，沒有任何利益交換，也沒有圖利任何人，不僅還給他個人清白，也證明縣府團隊當時每項決策都以公共安全為最高原則。

楊文科最後表示，自己始終相信依法行政，不應因政治操作遭曲解，也不該因社會情緒受到不當指控，感謝司法秉持證據還原事實，也感謝一路支持、相信他的民眾，並強調自己從政以來始終秉持「無私無我、無愧於心」的信念，這份初心從未改變。

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