資金見底！韓知名賣場今起全面停業　恐波及Olive Young、大創門市

▲ Homeplus自13日起暫時關閉旗下連鎖量販店。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓大型連鎖量販店Homeplus因資金徹底耗盡，宣布自13日起全面暫停旗下所有大型超市門市及總部營運。

綜合《韓聯社》等韓媒，Homeplus聲明坦承，目前營運資金完全見底，連供應商貨款及水電費等基本開支都無力負擔，更遑論維持門市正常運作所需的其他費用，因此為確保賣場安全，將啟動臨時停業措施。但公司當天上午才對外公布消息，導致不少員工依正常班表出勤後才被告知停業，只能無奈折返。

重整程序終止 20日前籌資成關鍵

首爾重整法院7月3日裁定終止Homeplus的企業重整程序，認定該公司未能在期限內籌措推動自救計畫所需的最低2000億韓元（約42.9億台幣）緊急運營資金。不過法院也表示，若Homeplus能在20日前提出具體的資金籌措方案，將重新審酌是否延續重整程序。

Homeplus目前正積極向最大債權方美瑞茲金融集團（Meritz Financial Group）申請2000億韓元貸款，但截至目前未獲批准。公司表示，將持續觀察20日前的資金進展及法院最終裁示，再決定是否恢復營業。

126家門市剩67家 工會青瓦台前抗議

Homeplus由私募基金MBK Partners於2015年以7.2兆韓元從英國特易購（Tesco）手中購入，2025年3月正式進入法院監管的重整程序。一年來門市雖從126家大幅削減至67家，並出售旗下小型超市Express部門，仍未能渡過資金難關。

停業消息傳出後，Homeplus工會成員在青瓦台前聚集抗議，要求政府介入並追究MBK Partners責任，更有工會幹部試圖衝向青瓦台被警方攔下，一度倒臥路中央大喊，「我們的生計怎麼辦？」

至於入駐Homeplus賣場的Olive Young與大創門市，業者稱現階段將維持正常運作，未來則視個別租約情況及法院後續裁定，決定是否跟進關店。