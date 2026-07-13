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榜一大哥散盡家產！換22歲美女直播主冷回1句　當街狠捅55刀殺了她

直播主「最上あい」去年3月在街頭直播時，慘遭愛慕她的粉絲高野健一持刀襲擊，身中55刀慘死。（翻攝X@frozen_investor）

▲直播主「最上あい」去年3月在街頭直播時，慘遭粉絲高野健一持刀襲擊，身中55刀慘死。（翻攝X@frozen_investor）

圖文／鏡週刊

去年3月發生的一起街頭情殺案，震撼全日本，22歲直播主「最上あい」（本名佐藤愛里）在山手線直播時，遭44歲粉絲高野健一埋伏突襲，身中55刀後不幸喪命。這起駭人聽聞的案件於今年7月開庭，檢方目前已向法官求刑20年。

街頭直播冷血殺人

綜合日媒報導，案發當時，受害者正進行「環繞山手線一周」的戶外直播，高野早已摸清路線埋伏，當眾掏出長達12.6公分的利刃襲擊，受害者的直播鏡頭完整記錄下這場恐怖經過，音檔甚至錄下她痛苦求救的尖叫。高野在行凶後，竟冷血對著垂死的她錄影冷嘲熱諷：「還在動啊…還稍微在動呢」，甚至還狠心朝被害者頭上補踹了好幾腳，手段極其殘忍。

狂傳甜蜜訊息設桃色陷阱

兩人於2021年結識，高野砸下重金抖內，兩人一度交換LINE，佐藤並告訴高野：「這是我第一次跟粉絲交換LINE喔！」後來高野頻頻發送「真愛」、「超喜歡妳」、「動真心了」這類熱情告白，佐藤也以「好像男朋友喔」、「那就是結婚了吧」、「沒有高野我真的播不下去」等訊息熱情回覆，兩人互動熱絡時甚至互傳了4萬則訊息，讓高野深信兩人正在交往，陷入了熱戀的幻覺。

各種藉口剝皮男粉

佐藤2022年8月主動傳訊問高野「想見我嗎？」讓高野為了見女神一面，不惜從栃木縣奔波到山形縣的酒店捧場，光是4次消費就豪擲77萬日圓（約新台幣15萬元）。隨後，佐藤便以各種藉口瘋狂索討金錢，像是忘帶包包、手機被停話、被迫開香檳等，甚至暗示自己遭人威脅或被逼拍片來製造恐慌。高野在20天內瘋狂匯款11次，金額高達150萬日圓（約新台幣30萬元）。

吃乾抹淨一腳踢開

然而，佐藤貪得無厭，不僅榨乾了高野450萬日幣（約新台幣90萬元）的存款，甚至慫恿高野去簽下高額貸款，將高野推向財務崩潰的邊緣。最後，當高野被逼債走投無路向昔日女神求援時，對方竟然秒變臉，冷淡拋下一句「沒辦法」，反而還想繼續誘騙他持續再借錢，當她確認高野再無利用價值後，便無情切斷聯繫徹底消失。

甚麼原因觸發殺機?

開庭當天，辯護律師公開了雙方長達40分鐘的對話紀錄，螢幕上更清楚呈現高野被債務壓垮崩潰，曾連續8次傳訊請求「救我」，但佐藤卻冷處理、完全不讀不回，依舊逍遙過自己的生活，高野看著女神在螢幕前閃閃發亮，反觀自己的人生早已完蛋，積壓已久的怨氣瞬間爆炸，最後憤而鎖定佐藤去年3月的直播行程，持刀埋伏並動手行凶。


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