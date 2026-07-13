金酒廈門公司115年預算刪9成　金門縣議會：盼促改革、強化監督

▲金門縣議會第八屆第18次臨時會。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣115年度總預算及附屬單位預算案日前因未能在法定期限內完成審議，由縣府報請內政部協助處理。金門縣議會今（13）日說明，經府會協商後已達成共識，除將「金門酒廠（廈門）貿易有限公司」115年度預算刪減90%外，其餘預算均依議會三讀版本通過。

金門縣議會表示，115年度總預算未能於年度開始後3個月內完成法定審議，縣府依《地方制度法》報請內政部處理，內政部並於6月中旬召集中央及府會代表召開協調會議。議會指出，後續經府會持續溝通，最終達成共識，除金酒廈門公司預算大幅核減外，其餘預算均維持議會4月23日三讀通過內容，相關協商結果也已獲內政部函文確認。

針對刪減金酒廈門公司預算，議會提出4項主要考量。首先，議會認為，廈門公司與中國大陸總經銷商的履約爭議，導致須返還逾新台幣7400萬元履約保證金，反映招標、契約管理及法律風險控管存在缺失，造成公營事業財務損失。

其次，議會指出，目前廈門公司高階管理階層除總經理外，多由陸籍人士擔任，恐影響總公司對大陸市場營運、資產管理及內部監督的掌握；此外，台籍管理人才流失，也使組織管理面臨挑戰，因此建議金酒總公司設置大陸事務組，將核心管理業務逐步回歸總公司統籌。

議會也認為，廈門公司基層員工皆由陸籍人員擔任，未能提供金門在地青年就業機會，期盼未來藉由重新規劃經營模式及總經銷制度，增加金門人才參與管理，兼顧企業經營與地方發展。

展望後續改革，議會表示，將建立績效導向的預算審查機制，要求預算編列須與營運成果相符，同時督促縣府善盡大股東監督責任，全面檢討廈門公司經營體質，並針對履約爭議案釐清行政責任與改善方案，強調議會核減預算並非反對兩岸市場布局，而是希望透過改革提升公司治理及公營資源運用效益。