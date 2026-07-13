　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金酒廈門公司115年預算刪9成　金門縣議會：盼促改革、強化監督

▲▼ 金門縣議會第八屆第18次臨時會。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門縣議會第八屆第18次臨時會。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣115年度總預算及附屬單位預算案日前因未能在法定期限內完成審議，由縣府報請內政部協助處理。金門縣議會今（13）日說明，經府會協商後已達成共識，除將「金門酒廠（廈門）貿易有限公司」115年度預算刪減90%外，其餘預算均依議會三讀版本通過。

金門縣議會表示，115年度總預算未能於年度開始後3個月內完成法定審議，縣府依《地方制度法》報請內政部處理，內政部並於6月中旬召集中央及府會代表召開協調會議。議會指出，後續經府會持續溝通，最終達成共識，除金酒廈門公司預算大幅核減外，其餘預算均維持議會4月23日三讀通過內容，相關協商結果也已獲內政部函文確認。

針對刪減金酒廈門公司預算，議會提出4項主要考量。首先，議會認為，廈門公司與中國大陸總經銷商的履約爭議，導致須返還逾新台幣7400萬元履約保證金，反映招標、契約管理及法律風險控管存在缺失，造成公營事業財務損失。

其次，議會指出，目前廈門公司高階管理階層除總經理外，多由陸籍人士擔任，恐影響總公司對大陸市場營運、資產管理及內部監督的掌握；此外，台籍管理人才流失，也使組織管理面臨挑戰，因此建議金酒總公司設置大陸事務組，將核心管理業務逐步回歸總公司統籌。

議會也認為，廈門公司基層員工皆由陸籍人員擔任，未能提供金門在地青年就業機會，期盼未來藉由重新規劃經營模式及總經銷制度，增加金門人才參與管理，兼顧企業經營與地方發展。

展望後續改革，議會表示，將建立績效導向的預算審查機制，要求預算編列須與營運成果相符，同時督促縣府善盡大股東監督責任，全面檢討廈門公司經營體質，並針對履約爭議案釐清行政責任與改善方案，強調議會核減預算並非反對兩岸市場布局，而是希望透過改革提升公司治理及公營資源運用效益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／下班注意　豪雨狂炸4縣市
女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人
快訊／楊文科一審獲判無罪！
快訊／分科測驗首見！戴AI眼鏡作弊
獨／8歲童被笑沒媽媽　忌日「完成約定」連老師都落淚
快訊／雨區擴大　10縣市豪大雨特報
哈蘭德IG感性告別美國！首屆世界盃落幕　「魔人狂熱」席捲全球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南草湖寮重劃區逢雨就淹　陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

金酒廈門公司115年預算刪9成　金門縣議會：盼促改革、強化監督

基隆大德廟首辦30天祈安大醮　童子瑋：共同祈求國泰民安

竹市政發布最新人事調整　曹永明接掌民政處長

耿利企業捐150件救生衣　強化南部海巡執勤安全

竹市建華高中改制正式核定　函報中央備查

毒駕如不定時炸彈！民間募150萬購萬劑快篩　捐台南一線警力

2026員林市長選舉　綠「黑手里長」vs.藍「政二代型男」

守護學童通學安全　台南辦交通導護志工研習約120人參與

暑假不滑3C！救國團屏東推多元營隊　無人機、烘焙、街舞一次玩

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

最後身影曝！17歲護專生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

北市放颱風假挨批「經濟損失450億」蔣萬安霸氣回應

後藤光尊見「隊鴨」本尊嚇一跳　笑喊：希望選手也長這麼快

苗栗高鐵快捷公車搶快左轉！撞分隔島成「蹦蹦車」　運將竟開走了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

台南草湖寮重劃區逢雨就淹　陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

金酒廈門公司115年預算刪9成　金門縣議會：盼促改革、強化監督

基隆大德廟首辦30天祈安大醮　童子瑋：共同祈求國泰民安

竹市政發布最新人事調整　曹永明接掌民政處長

耿利企業捐150件救生衣　強化南部海巡執勤安全

竹市建華高中改制正式核定　函報中央備查

毒駕如不定時炸彈！民間募150萬購萬劑快篩　捐台南一線警力

2026員林市長選舉　綠「黑手里長」vs.藍「政二代型男」

守護學童通學安全　台南辦交通導護志工研習約120人參與

暑假不滑3C！救國團屏東推多元營隊　無人機、烘焙、街舞一次玩

快訊／下班注意　豪雨狂炸4縣市

日本熊本一家3口「繩索繞頸」詭異身亡！陳屍密室　死因仍不明　

天坑案楊文科一審無罪！竹北市長參選人邱臣遠：安全底線不能退讓

富國島15死船難「船長被捕」　他目睹落水慘況：沒穿救生衣遭淹沒

4月才安檢！曼谷酒吧爆惡火27死　傳「鎖住逃生門」防客人偷溜

台南草湖寮重劃區逢雨就淹　陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

清玉才爆紅「為何火速退燒？」　網曝負評炸裂2原因：誰受得了

青安3.0傳對「離婚者追回補貼」　銀行變徵信社？專家論：難度高

女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人

韓韶禧辣曬比基尼！巴黎街頭露大片白皙美背　粉絲暴動：太美了

苗可麗戴6千萬珠寶扛北影主持　準備好「以A-LIN為榜樣」

地方熱門新聞

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

即／巴威重創苗栗南庄！東河村明停班課

清境農場、奧萬大、合歡山7／13恢復開放

國道3號名間交流道雙向出口匝道7／13至7／16夜間封閉施工

南投市傳統市場藝術節7／18、19半山夢工廠開市

「巴威」過境　桃園動員環保志恢復市容

2026桃園之星圓滿落幕　歌舞展現城市多元能量

復興區台7線部分路段　開放通車

中埔國中免費英語營開訓　70名學子受惠

西螺福興宮太平媽成長營登場

員林市長選舉　綠營徵召大明里長張政岳迎戰

台南城西掩埋場排「黑水」？環保局委託第三方採樣檢驗駁斥

警專44期34名消防科學生赴南消暑期實習6週深入救護救災第一線

巴威造成路樹倒塌土石崩落　龍潭警設交管排除障礙

更多熱門

相關新聞

金門海巡實兵演練驗證救援能力

金門海巡實兵演練驗證救援能力

海巡署金門海巡隊今（13）日在金門料羅港海域舉辦海難救助演練，模擬小三通金門籍貨船發生機艙失火、機械故障及船員落海等複合式海難情境，結合跨機關實兵演練，全面驗證海上搜救與緊急應變能力。

小腿「肌肉出問題」急送醫上石膏　陳玉珍：明天去院會要坐輪椅

小腿「肌肉出問題」急送醫上石膏　陳玉珍：明天去院會要坐輪椅

巴威遠離！金門小三通中午12:15分復航

巴威遠離！金門小三通中午12:15分復航

重返前線！金門戰地行軍7.2公里

重返前線！金門戰地行軍7.2公里

金門清查致癌油！油品、食品下架管控

金門清查致癌油！油品、食品下架管控

關鍵字：

金門新聞金門金酒廈門金門縣議會預算

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

全台有雨！　午後「下最大」

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

女月匯5萬給媽存！32年後討360萬敗訴

藍正龍開解《辦桌》分工爭議！巧妙喊話隋棠、千千

謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！

女友中風癱瘓揹債近3億　綠營大老張俊宏住家遭法拍

男出遊發燒竟「確診重大傷病」！醫警告：小心紫外線

昔爆假奶爭議！紀卜心證實十盛收攤　持股5%投資全賠　親發長文致歉

更多

最夯影音

更多
「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威
寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面