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巴威颱風掀強風！日月潭「孤獨樹」倒了　遊客不捨：天有不測風雲

巴威颱風過境後，日月潭北旦灣知名地標「孤獨樹」不敵強風倒塌。（圖／翻攝自臉書／JALife呷生活、鄉民阿正提供）

▲巴威颱風過境後，日月潭北旦灣知名地標「孤獨樹」不敵強風倒塌。（圖／翻攝自臉書／JALife呷生活、鄉民阿正提供）

圖、文／CTWANT

受到巴威颱風影響，南投日月潭知名景點卻傳出令人惋惜的消息。一株位於北旦灣、被譽為「台版孤獨樹」的水社柳，因不敵強風豪雨而倒塌，讓不少遊客與攝影愛好者見狀直呼相當不捨。

「孤獨樹」水面倒影的美景吸引不少民眾朝聖。（圖／翻攝自臉書／JALife呷生活、鄉民阿正提供）

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▲「孤獨樹」水面倒影的美景吸引不少民眾朝聖。（圖／翻攝自臉書／JALife呷生活、鄉民阿正提供）

近日有民眾在臉書社團「埔里人通通+進來」發文表示，「巴威颱風走了，號稱日月潭最美自行車道北旦灣段的孤獨樹也倒了，昔日美麗樹影怎勘回味」，並感嘆天有不測風雲，就連大樹也難逃天災侵襲。

據了解，這棵位於北旦灣水域的「孤獨樹」，其實是一株台灣特有種水社柳，栽種於湖中的浮排上。水位充足時，「孤獨樹」獨自佇立湖面，搭配水面的倒影，形成如畫景色；枯水期則會露出淤泥，呈現「沙洲孤樹」的樣貌，只要在環潭自行車道上就能欣賞此美景，因此吸引不少攝影愛好者及單車族朝聖。

「孤獨樹」枯水期則有「沙洲孤樹」的樣貌，別有一番風味。（圖／翻攝自臉書／JALife呷生活、鄉民阿正提供）

▲「孤獨樹」枯水期則有「沙洲孤樹」的樣貌，別有一番風味。（圖／翻攝自臉書／JALife呷生活、鄉民阿正提供）

不過，受到巴威颱風帶來的強風豪雨影響，日月潭一度恢復滿水位，加上強勁陣風侵襲，導致這棵陪伴遊客多年的「孤獨樹」不幸倒塌。對此，根據《中國時報》報導，日月潭國家風景區管理處表示，將派員前往現場勘查，確認水社柳受損情形，後續也會評估是否能進行搶救或重新種植復原。

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